最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

▲喬治克隆尼（右）與老婆艾默一同步上金球獎紅毯，艾默穿Balmain 1957年高級訂製服搭配卡地亞珠寶亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）與小17歲美女人權律師艾默（Amal Clooney）是人人稱羨神仙眷侶，兩人育有一對龍鳳胎。47歲的艾默總會陪伴老公出席國際影展活動，美貌與智慧兼具的她每回亮相的造型，總被稱讚「比女明星還女明星」，昨（12日）出席金球獎也不例外，一襲紅色心形領禮服震懾全場，更令人驚嘆是1957年的古董裝，依然雋永耐看。





▲艾默佩戴卡地亞Reflection de Cartier 鑽石手鍊。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲艾默同時搭配卡地亞美洲豹鑽戒。

艾默於金球獎所穿的紅色禮服，出自法國品牌Balmain 1957年秋季高級訂製服系列，這襲抓褶禮服採用寬肩帶設計，搭配結構感十足的心形領口。布料在上身與臀部位置緊密收攏，隨後垂墜成一件及地長裙，裙襬末端帶有微微外擴的線條，展現優雅而經典的輪廓。她同時搭配卡地亞（Cartier）2007年推出的鑽石長耳環、Reflection de Cartier 鑽石手鍊與美洲豹鑽戒，氣場完全不輸女明星。





▲艾默與喬治克隆尼出席NETFLIX派對時，換穿Versace 2022春夏系列迷你裙裝露美腿。（圖／CFP）

金球獎後艾默立刻換裝，與老公喬治克隆尼出席NETFLIX派對，她再次選擇古董服裝，穿上Versace 2022春夏系列綠色金屬布料迷你裙裝，上身與裙子之間以大別針裝飾別具巧思，整體造型相當俏麗。

