金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場

▲提摩西夏勒梅佩戴卡地亞美洲豹鑽石項鍊，開心摘下金球獎音樂與喜劇類最佳男主角獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日登場，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以一身黑裝搭配卡地亞（Cartier）標誌性的Panthère de Cartier美洲豹項鍊出席，在華人區被暱稱為「賺爆」的卡地亞「鑽豹」見證他的光榮時刻，他擊退李奧納多狄卡皮歐等強敵，以電影《橫衝直闖》一舉抱回音樂與喜劇類最佳男主角大獎。





▲金球獎音樂與喜劇類最佳女主角獎得主蘿絲拜恩，亮眼的綠色禮服與珠寶全出自香奈兒。（圖／路透社）

奪獎女星們也以完美造型吸睛，威尼斯、柏林影展雙料影后蘿絲拜恩（Rose Byrne）憑藉《媽的踹爆你》出色表現，登上金球獎音樂與喜劇類最佳女主角影后寶座，她一襲亮眼綠色禮服與閃亮珠寶全出自香奈兒（CHANEL）；而以電影《一戰再戰》摘下最佳女配角獎的堤亞娜泰勒（Teyana Taylor），選穿性感的Schiaparelli禮服，配上Tiffany & Co. 1945年至1955年間的古董黃K金與鈀金鑲嵌鑽石及彩鑽耳環、Victoria鉑金鑲鑽花簇造型手鍊以及兩枚巨鑽戒，展現絕佳時尚品味。





▲獲頒金球獎最佳女配角獎的堤亞娜泰勒穿Schiaparelli禮服搭配Tiffany古董彩鑽耳環。（圖／路透社）

人氣紅不讓的BLACKPINK成員Lisa，則與印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）牽手一同登上金球獎典禮舞台，頒發「電視劇最佳男主角獎」給《匹茲堡醫魂》男主角諾亞懷利（Noah Wyle），雙姝都是寶格麗（BVLGARI）代言人，均戴上頂級珠寶系列的華麗頸鍊亮相，堪稱全場最閃亮的頒獎人組合。





▲Lisa（右）與同為寶格麗代言人的印度女星琵豔卡喬普拉，都戴寶格麗頂級珠寶系列頸鍊一起頒發電視劇最佳男主角獎。（圖／翻攝bvlgari IG）