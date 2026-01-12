fb ig video search mobile ETtoday

金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場

>

▲▼ 金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅佩戴卡地亞美洲豹鑽石項鍊，開心摘下金球獎音樂與喜劇類最佳男主角獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日登場，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以一身黑裝搭配卡地亞（Cartier）標誌性的Panthère de Cartier美洲豹項鍊出席，在華人區被暱稱為「賺爆」的卡地亞「鑽豹」見證他的光榮時刻，他擊退李奧納多狄卡皮歐等強敵，以電影《橫衝直闖》一舉抱回音樂與喜劇類最佳男主角大獎。

▲▼ 金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲金球獎音樂與喜劇類最佳女主角獎得主蘿絲拜恩，亮眼的綠色禮服與珠寶全出自香奈兒。（圖／路透社）

奪獎女星們也以完美造型吸睛，威尼斯、柏林影展雙料影后蘿絲拜恩（Rose Byrne）憑藉《媽的踹爆你》出色表現，登上金球獎音樂與喜劇類最佳女主角影后寶座，她一襲亮眼綠色禮服與閃亮珠寶全出自香奈兒（CHANEL）；而以電影《一戰再戰》摘下最佳女配角獎的堤亞娜泰勒（Teyana Taylor），選穿性感的Schiaparelli禮服，配上Tiffany & Co. 1945年至1955年間的古董黃K金與鈀金鑲嵌鑽石及彩鑽耳環、Victoria鉑金鑲鑽花簇造型手鍊以及兩枚巨鑽戒，展現絕佳時尚品味。

▲▼ 金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲獲頒金球獎最佳女配角獎的堤亞娜泰勒穿Schiaparelli禮服搭配Tiffany古董彩鑽耳環。（圖／路透社）

人氣紅不讓的BLACKPINK成員Lisa，則與印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）牽手一同登上金球獎典禮舞台，頒發「電視劇最佳男主角獎」給《匹茲堡醫魂》男主角諾亞懷利（Noah Wyle），雙姝都是寶格麗（BVLGARI）代言人，均戴上頂級珠寶系列的華麗頸鍊亮相，堪稱全場最閃亮的頒獎人組合。

▲▼ 金球獎珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）與同為寶格麗代言人的印度女星琵豔卡喬普拉，都戴寶格麗頂級珠寶系列頸鍊一起頒發電視劇最佳男主角獎。（圖／翻攝bvlgari IG）

►金球獎／Lisa披黑紗氣場全開！珍妮佛勞倫斯「性感花仙子」側身全透視

►Jennie鴿血紅寶石上身女神氣場無敵　甩髮熱舞十字架耳環吸睛

關鍵字：

甜茶, 提摩西夏勒梅, 金球獎, Cartier, 卡地亞, CHANEL, 香奈兒, Tiffany & Co., BVLGARI, 寶格麗, Lisa

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie鴿血紅寶石上身女神氣場無敵　甩髮熱舞十字架耳環吸睛

Jennie鴿血紅寶石上身女神氣場無敵　甩髮熱舞十字架耳環吸睛

許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年

CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年

SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛 《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有 GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢 CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級 「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面