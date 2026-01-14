積家彰顯「製錶師中的製錶大師」美名　超複雜功能錶齊聚台北

▲積家玫瑰金款Reverso Hybris Artistica Calibre 179翻轉系列超凡複雜工藝179型機芯腕錶限量10只。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

作風低調的瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre），難得於今（14日）、明（15日）在台北舉辦為期兩天的預約制Hybris頂級製錶展，展出10款極具代表性的Hybris時計，展覽內容劃分為四大篇章，分別呈現製錶工藝的巔峰成就、極致精準的計時表現、聲學複雜功能的藝術境界，以及無疆界的天文製錶想像，彰顯品牌「製錶師中的製錶大師」的美名。





▲積家在台舉辦為期兩天的Hybris頂級製錶展。





▲積家工藝專家親自來台示範倒角工藝。

積家自2003年開始推出Hybris系列，已催生出16枚超複雜機芯，橫跨精準、聲學與天文三大領域，此次展出多款首度在台亮相的Hybris Artistica與Hybris Mechanica限量錶，並邀總廠工藝專家現場示範倒角工藝，以Hybris系列核心的Gyrotourbillon球型陀飛輪框架為例，其倒角修飾工序約需耗費14小時，足見品牌對細節的講究。





▲積家全球限量5只的Master Hybris Artistica Calibre 945「Dragon」超凡複雜工藝大師系列945型機芯祥龍腕錶。





▲積家Master Hybris Artistica Calibre 945超凡複雜工藝大師系列945型機芯腕錶，限量5只。

同樣在高複雜功能錶領域表現亮眼的江詩丹頓（Vacheron Constantin），在富藝斯（Phillips）拍賣行及其合夥機構 Bacs & Russo 的邀請下，舉辦首屆「江詩丹頓Concours d'Élégance鐘錶競賽」，19日起至4月30日開放給全球擁有 1755 年至 1999 年間生產的江詩丹頓懷錶或腕錶藏家報名競賽，將錶款依真實性、美學表現、稀有性、歷史影響力、出處來源、技術性、藝術工藝（Métiers d’Art）、保存狀況及情感文化價值，評選出報時機制獎、計時碼錶獎、天文複雜功能獎等7個類別獎項，石英錶、時鐘以及經過改裝的時計不具參賽資格，將於11月10日於日內瓦頒獎。





▲江詩丹頓與富藝斯拍賣行共同舉辦首屆Concours d'Élégance鐘錶競賽。（圖／江詩丹頓提供）