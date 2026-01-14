fb ig video search mobile ETtoday

歐米茄登月錶「反熊貓面」登場　黑白對比好搶眼

>

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶不鏽鋼款（左）306,000元，18K Moonshine™ 金款式 1,447,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經常在運動錶被提及「熊貓面盤」，指的是神似熊貓配色的白色面盤搭配黑色計時小盤設計，反之黑色面盤配上白色功能盤，則被稱為「反熊貓面盤」。歐米茄（OMEGA）發表兩款全新超霸系列專業登月錶展現反熊貓面盤魅力，採階梯式雙層面盤，上層錶盤選用拋光黑色並上漆展現細膩光澤，下層小錶盤則以白色為基調，形成鮮明對比。

歐米茄兩款全新超霸系列專業登月錶分別為不鏽鋼鍊帶錶與18K Moonshine金款，均搭配黑色陶瓷錶圈，並填入白色琺瑯測速刻度，指針與時標則經過Super-LumiNova夜光塗層處理，確保閱讀清晰度；搭載經典321機芯的現代進化版本同軸擒縱大師天文台認證3861機芯，強調高精準與抗磁特性。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄新款超霸系列專業登月錶搭載歐米茄同軸擒縱大師天文台認證 3861 機芯。

TAG Heuer亦有「反熊貓面盤」錶款吸睛，演員黃鐙輝去年出席金馬獎即佩戴TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款，黑色面盤與銀色功能盤構成搶眼的對比，搭配黑色穿孔小牛皮錶帶，流露活潑氣息，最特別是此款錶採用弧形藍寶石水晶錶鏡，環繞錶面邊緣的測速尺及錶殼，連凸緣和時標也採用弧形設計，不僅展現渾然一體的美感，易讀性也同步提升。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲黃鐙輝去年出席金馬獎佩戴TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款採「反熊貓式」設計，232,700元。

►金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

►李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, TAG Heuer, 泰格豪雅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣 李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士 宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找 金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場 許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年 SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面