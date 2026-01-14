歐米茄登月錶「反熊貓面」登場　黑白對比好搶眼

▲歐米茄超霸系列專業登月錶不鏽鋼款（左）306,000元，18K Moonshine™ 金款式 1,447,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經常在運動錶被提及「熊貓面盤」，指的是神似熊貓配色的白色面盤搭配黑色計時小盤設計，反之黑色面盤配上白色功能盤，則被稱為「反熊貓面盤」。歐米茄（OMEGA）發表兩款全新超霸系列專業登月錶展現反熊貓面盤魅力，採階梯式雙層面盤，上層錶盤選用拋光黑色並上漆展現細膩光澤，下層小錶盤則以白色為基調，形成鮮明對比。

歐米茄兩款全新超霸系列專業登月錶分別為不鏽鋼鍊帶錶與18K Moonshine金款，均搭配黑色陶瓷錶圈，並填入白色琺瑯測速刻度，指針與時標則經過Super-LumiNova夜光塗層處理，確保閱讀清晰度；搭載經典321機芯的現代進化版本同軸擒縱大師天文台認證3861機芯，強調高精準與抗磁特性。





▲歐米茄新款超霸系列專業登月錶搭載歐米茄同軸擒縱大師天文台認證 3861 機芯。

TAG Heuer亦有「反熊貓面盤」錶款吸睛，演員黃鐙輝去年出席金馬獎即佩戴TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款，黑色面盤與銀色功能盤構成搶眼的對比，搭配黑色穿孔小牛皮錶帶，流露活潑氣息，最特別是此款錶採用弧形藍寶石水晶錶鏡，環繞錶面邊緣的測速尺及錶殼，連凸緣和時標也採用弧形設計，不僅展現渾然一體的美感，易讀性也同步提升。





▲黃鐙輝去年出席金馬獎佩戴TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款採「反熊貓式」設計，232,700元。