6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

▲6歲童星杜克麥克勞德是本屆金球獎的可愛亮點，在紅毯上大秀俏皮pose。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

昨（12日）步上金球獎紅毯年紀最小的演員，是6歲童星杜克麥克勞德（Duke McCloud），他在入圍影集《All Her Fault》（中文名《都是她的錯》）飾演女星莎拉史努克（Sarah Snook）的兒子，他開心步上紅毯，對著鏡頭笑得燦爛並擺出許多俏皮pose，成為全場最可愛的焦點，他也對著媒體侃侃而談身上行頭，毫不怯場。





▲杜克麥克勞德選穿藍色西裝配祖母綠胸針。（圖／CFP）

杜克麥克勞德出席金球獎身穿淡藍色的雙排扣西裝，配有白色鈕扣、鑲有翠綠色細節的領帶夾，以及翼紋牛津鞋，他在紅毯上接受訪問時表示：「我做了試裝，看看應該穿哪一套。」他選擇這身造型是因為「它是藍色的，而且我可以戴上這些飾品（祖母綠胸針），還有一條小口袋巾。」他也大讚劇中的媽媽莎拉史努克很照顧他，拍戲時還會陪他玩。





▲Lisa在飯店休息大露絲襪美腿，準備吃水果與薯條。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了超萌的小童星吸睛，韓流巨星Lisa也是金球獎話題人物，在鏡頭前她一刻也不能放鬆，但回到飯店房間，她立刻躺在床上準備補充食物能量，身旁擺放著一盤薯條，並吃著一盒奇異果、藍莓與草莓，洩露漂亮秘訣。





▲Lisa享用奇異果、藍莓與草莓。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）