fb ig video search mobile ETtoday

6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

>

▲▼Duke McCloud。（圖／CFP）

▲6歲童星杜克麥克勞德是本屆金球獎的可愛亮點，在紅毯上大秀俏皮pose。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

昨（12日）步上金球獎紅毯年紀最小的演員，是6歲童星杜克麥克勞德（Duke McCloud），他在入圍影集《All Her Fault》（中文名《都是她的錯》）飾演女星莎拉史努克（Sarah Snook）的兒子，他開心步上紅毯，對著鏡頭笑得燦爛並擺出許多俏皮pose，成為全場最可愛的焦點，他也對著媒體侃侃而談身上行頭，毫不怯場。

▲▼Duke McCloud。（圖／CFP）

▲杜克麥克勞德選穿藍色西裝配祖母綠胸針。（圖／CFP）

杜克麥克勞德出席金球獎身穿淡藍色的雙排扣西裝，配有白色鈕扣、鑲有翠綠色細節的領帶夾，以及翼紋牛津鞋，他在紅毯上接受訪問時表示：「我做了試裝，看看應該穿哪一套。」他選擇這身造型是因為「它是藍色的，而且我可以戴上這些飾品（祖母綠胸針），還有一條小口袋巾。」他也大讚劇中的媽媽莎拉史努克很照顧他，拍戲時還會陪他玩。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在飯店休息大露絲襪美腿，準備吃水果與薯條。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了超萌的小童星吸睛，韓流巨星Lisa也是金球獎話題人物，在鏡頭前她一刻也不能放鬆，但回到飯店房間，她立刻躺在床上準備補充食物能量，身旁擺放著一盤薯條，並吃著一盒奇異果、藍莓與草莓，洩露漂亮秘訣。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa享用奇異果、藍莓與草莓。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

►李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

關鍵字：

金球獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場 許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年 SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛 《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有 GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢 CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面