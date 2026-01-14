fb ig video search mobile ETtoday

禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」

記者鮑璿安 ／台北報導

迎接 2026 農曆新年，Longchamp 以象徵自由與奔馳能量的經典「奔馬」圖騰為核心，推出全新馬年限定系列，並在台北 101 打造期間限定的「搖搖馬樂園」，邀請藝人宋芸樺、禾浩辰現身活動，日前才求婚成功的禾浩辰也分享自己的人生大事進度，他害羞笑說：「喜帖還在做 Google 表單啦！婚禮會在上半年完成。」

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲宋芸樺身穿品牌 2026 春夏系列格紋外套與流蘇裙，手提的是馬年限定 Le Roseau 手提包；禾浩辰示範 Le Smart 大容量托特包 。（圖／品牌提供）

宋芸樺身穿品牌 2026 春夏系列格紋外套與流蘇裙，節慶氣息滿點，手提的是馬年限定 Le Roseau 手提包，包身以柔軟皮革塑形，中央以金色奔馬飾牌與細緻束帶點綴，十分喜氣，也讓她直呼：「這個顏色真的太適合過年了，一背上整個人都有能量起來！」禾浩辰則以開心果綠針織衫登場，被問到要在現場挑選什麼禮物送給未婚妻，他則點名手中的手提 Le Smart 大容量托特包，認為中性好搭，非常適合自己和另一半一起背。他更嘴甜說自己「「花了一輩子」準備求婚，透露求婚當天因為自己剛好有工作，所以是「完妝」登場，反而是讓未婚妻接近素顏露面，不過他也立刻喊話「她怎樣都最美」。

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp 馬年限定系列除了主打的胭脂紅、勃根地 Le Roseau 手提包與托特包之外，也同步推出卡片夾、束髮帶、鑰匙圈等小皮件。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

Longchamp 馬年限定系列除了主打的胭脂紅、勃根地 Le Roseau 手提包與托特包之外，也同步推出卡片夾、束髮帶、鑰匙圈等小皮件，讓消費者能以不同形式把「新春好運」隨身帶著走。尤其卡片夾以俐落皮革加上金色奔馬飾牌，不只男女皆可用，也是送心意的完美選擇。此外，新春限定「搖搖馬樂園」於 1 月 15 日至 2 月 1 日在台北 101 登場，現場有刮刮卡遊戲、互動拍照區與限定造型華夫餅餐車，讓逛精品也能像走入童年幻想世界。

