居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

▲IKEA小鯊鯊布偶。（圖／翻攝IKEA官網、IKEA內湖店粉絲頁）

▲IKEA公布2025年熱賣玩偶，鯊鯊竟未奪冠，圖中為小鯊鯊。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 公布 2025 年「年度熱門玩偶排行榜」，長年擁有高人氣、幾乎已經是 IKEA 專屬網紅級單品的BLÅHAJ鯊魚這次退居後段，冠軍由 GOSIG GOLDEN 黃金獵犬玩偶拿下。從榜單結果來看，療癒感、親近感與擺放實用性，成為影響今年排名的重要關鍵。

▲IKEA 2025年熱賣玩偶。（圖／品牌提供）

奪下第一名的 GOSIG GOLDEN 黃金獵犬玩偶，以柔軟毛料與溫暖外型受到青睞，不論是抱著休息、放在沙發或床邊，都能自然融入居家空間，成為不少家庭的陪伴型玩偶首選，售價 349 元。FABLER BJÖRN 小熊玩偶的粉紅色款，圓潤體型搭配胸前愛心設計，小巧尺寸方便攜帶，也讓它在社群平台上頻繁出現，拿下人氣第二，售價 49 元。

▲IKEA 2025年熱賣玩偶。（圖／品牌提供） ▲IKEA 2025年熱賣玩偶。（圖／品牌提供）

第三名由 AFTONSPARV 外星人玩偶拿下，辨識度高的造型與帶點幽默感的表情，讓它成為書桌、床頭的視覺亮點，深受年輕族群喜愛，售價 299 元。排名第四的 SKOGSDUVA 大黃蜂玩偶，以鮮明配色與圓潤造型吸引目光，既能當作擺飾，也能陪伴午睡或掛在空間角落增添趣味，售價 199 元。

▲IKEA 2025年熱賣玩偶。（圖／品牌提供） ▲IKEA 2025年熱賣玩偶。（圖／品牌提供）

至於長年被視為 IKEA 代表角色的 BLÅHAJ 鯊魚玩偶，這次位居第五名。雖然名次下滑，但高討論度與高辨識度依舊不減，100 公分的大尺寸加上柔軟觸感，仍是不少消費者心中的經典款，售價 699 元。

IKEA, 年度熱門玩偶, 黃金獵犬玩偶, 鯊魚玩偶, 療癒系商品, 居家擺飾, 人氣排行榜

