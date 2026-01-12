fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢1／12-1／18　獅子體累心也累、天蠍別用試探質問

Text／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

這周牡羊把大量心力放在責任上，十宮多星入臨之下，旁人給你的評價與眼光勝於一切，讓你再怎麼苦也想HOLD住場面把事情做好，愛情反而被你擱置，有對象牡羊這周容易忽略對方感受，很可能成為爭端的導火線。單身牡羊容易被注意到自己在工作上的才華與專長，但桃花純度偏低，彼此似乎仍少了一點悸動。

金牛4.21～5.20

金牛這周在感情上的判斷愈來愈精準，不再淪淊於某些曖昧遊戲或是短暫心動，群星落在與信念、價值觀有關的宮位，你會不自覺用更務實的眼光看待每一次互動。單身金牛身邊出現「可以慢慢來」的對象，若想提升緣分，選擇能拓展視野的活動，比單純社交更有吸引力。有對象的金牛，本周適合談未來、談規畫，哪怕只是生活小事，也能拉近距離。

雙子5.21～6.20

除了眼神交會、相視而笑的心動感，雙子這周的愛情挾帶了一點重量，太陽與火星在八宮整合，也意謂著親密、信任、情緒連結更深層，單身者可能一邊被吸引，一邊又有點不安，神秘、有深度或讓你產生情緒共鳴的人將擊中你心。有對象的雙子，與情人的交流更緊密，只要你願意說出真實想法，反而能拉近距離；但若逃避或轉移話題，小摩擦就容易累積。

巨蟹6.21～7.21

巨蟹冬季裡情感最大的關卡在於相處中的無形壓力。不論是面對伴侶還是朋友，關係之間你會更講求對等與平衡，也讓你格外容易因對方影響心情。與情人之間的小事容易被放大，比起情緒性指責，更需要雙方坐下來好好談。單身巨蟹易對務實、成熟，能給你安全感的對象吸引，可在合作、工作往來或朋友介紹中遇到有感的人。

獅子7.22～8.22

獅子這周的情感密碼其實藏在日常裡，群星落在與生活節奏、責任、照顧有關的相位，感情中的你將不自覺扮演「付出者」角色，久了讓你體累心也累。與情人或許沒有吵架，但冷暖感受你心裡會十分清楚。單身獅子的曖昧關係不算高調，卻容易在熟悉場域中慢慢發酵，各種聚會、飯局的輕鬆氛圍下，往往不知不覺的讓兩人情愫大大大躍進。

處女8.23～9.22

處女座這周的情感走向顯得相對明確，特別是火星進駐的戀愛宮與太陽交會，單身再久也會默默找回對愛情的期待感，冷冷冬天裡處女座的感情卻走進春天，易遇到讓你欣賞、聊得來的人。想要提升桃花緣分，不妨放下過度分析評價，讓感受在兩人之間自然流動。有對象的處女，本周要避免用挑剔代替關心，否則小摩擦會被放大。

天秤9.23～10.22

金星摩羯宮位間接顯化了天秤座對於內在歸屬感的追求，這周的你不再只是一味附合、順從，而將比平時更在意情人、朋友的相處氛圍。有對象的天秤可以試著展現自己的本色個性，明確表達自己喜歡與不喜歡的事物，對方將對你另眼相看。單身天秤這周的桃花落在偏向熟悉、溫和型的對象，可能來自朋友介紹、老朋友重新互動，讓你能自在放鬆的人。

天蠍10.23～11.22

向來內斂的天蠍這周的感情的重頭戲反而落在最日常的互動，由於金星、水星在日常宮交會，讓你比平常更渴望被理解。單身天蠍你會發現自己不再滿足於曖昧或猜測，而是希望把話講清楚，哪怕過程不那麼舒服。有對象的天蠍，本周也不適合把心事一直卡在心裡，其實對方並沒有你想得那麼懂你，別把試探包裝成質問，直線溝通會比什麼都來得有效。

射手11.23～12.21

延續星相在第二宮位的盤整，這周射手的情感依舊圍繞在自我價值、付出回報、金錢與安全感相關的議題，而這些都會會成為你在人際、感情關係中的重要衡量指標。單身者持續擁有不錯的邂逅緣分，但你會默默避開某些老練的玩咖，反而會把注意力放在或許平凡但專注認真的對象。有伴者這周彼如若不能在約會頻率、金錢分配、時間安排等取得平衡，不如先冷靜一下。

摩羯12.22～1.19

這周摩羯在情感上走入了一個關鍵位置。由於太陽直接主導自我與形象，讓你即使身處在風花雪月的浪漫情境中，也能保有理性思考，不再意為了維持和諧而委屈自己，朋友之間，會自然拉開與消耗型關係的距離，留下能互相尊重界線的人。單身摩羯周圍桃花並不少，但你篩選得非常快。對方是否成熟、是否能給你安全感，會比外表或話題來得重要。

水瓶1.20～2.18

水瓶這周在愛情與人際上顯得低調，甚至有點隱形。比起感情中的進展，你更在意自己內在的感知，也比平常更需要獨處，時刻關照內心真正的感受。單身水瓶表現低調，但別將友善的對象全都推拒門外，可能來自舊識、默默關心你的人，或曾錯過的情感線索。有對象的水瓶，這周過於密切的相處易有摩擦，給彼此一點個人空間，反而會因尊重而更安心。

雙魚2.19～3.20

雙魚這周的對於情感的關注不再只限於「當下」，而考量得更多也更廣，此時感情與朋友之間的界線成為課題，你可能會察覺某些朋友對你們的關係影響愈來愈大，適合與伴侶討論未來計畫，而非被外界意見牽著走。 單身雙魚容易在朋友聚會、社群活動或理念相近的圈子中遇到心動對象。提升緣分的方式除了製造浪漫，也要自然參與彼此都真心喜歡的活動。

