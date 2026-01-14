賈永婕響應《赤手獨攀台北101》直播　先攀101至高點高呼：腿很軟

▲賈永婕。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德將在Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》，挑戰徒手攀登台北101，101董事長賈永婕也在私人社群平台轉發消息，今早更貼出自己攀登上101頂端圓球的畫面，直呼：我承認我已腿軟，短短一小時吸引7000多人按讚。

Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》將在美東時間1／23（台灣時間1／24早上9點）在，挑戰徒手攀登台北101。Netflix近日發表節目預告片，強調台北101高度達508公尺，艾力克斯霍諾德更直白說到：「如果你掉下去，就會死。」

預告片鏡頭更以由高而下拍攝，呈現急速下墜的緊張感。而台北101董事長賈永婕轉發預告片連結，配文「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」早上也貼出自己攀登101頂端圓球的照片，還一度放開雙手。

他在貼文中表示：天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的。不太正常的如我會覺太強大，太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟⋯⋯⋯好我承認我腿很軟（有夠高，我只能站一條鋼圈）但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！