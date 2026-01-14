Threads爆紅賣到缺貨！網友激推7款蓬鬆增量洗髮精

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活作息不正常，工作加班、熬夜追劇早已是常態，這時候頭皮更容易出油而扁塌，落髮更是提早報到，洗髮精早就不是清潔而已，擁有加乘功能才能符合消費者期待，日前《Threads》上就有網友分享一款嬰兒用洗髮精，洗後蓬鬆超有感，甚至還發現兩側頭髮小細毛變多，盤點網友熱推的「增量感」洗髮精，絕對值得放入口袋名單。

#嬌生嬰兒活力亮澤洗髮精

據說爆紅到通路已經不好買，雖然是嬰兒系洗髮精，但因為溫和不刺激、清潔力適中，被很多人拿來當日常蓬鬆感基礎款，網友分享洗完頭皮不緊繃，配合吹整也能讓髮根看起來更輕盈。

#雪芙蘭 生薑強韌洗髮精

以生薑萃取主打頭皮活絡，洗感偏清爽，幫助髮根不再緊貼頭皮，很多人分享洗一段時間後，髮根比較不貼、整體蓬鬆感提升，是 CP 值高的熱門款。

#全聯 髮之鑰系列 強韌活絡健髮洗髮精

被網友激推的原因在於「洗完不塌又不乾」。泡沫細密、清潔力剛好，適合髮根易扁塌、頭皮出油快的人。吹乾後的髮根支撐感常被討論。

#Nook 肌浴平衡抑脂洗髮精

主打油水平衡與控油，洗後頭皮清爽、髮絲不黏貼，特別適合油性頭皮，下午仍能保有蓬鬆不塌的感覺。

#LUSH 鮮果舒爽洗髮露

天然水果與草本成分帶來清新療癒感受，去除多餘油脂的同時留住輕盈感。很多人喜歡它的自然香氣和蓬鬆效果。

#台塑生醫 Dr’s Formula 髮根強化洗髮精

主打頭皮養護與強韌髮根，長期使用能改善髮絲扁塌、分線明顯問題，經常被分享為「髮根比較挺」的推薦款。

# Diane 黛絲恩 髮根緊緻防斷洗髮精

溫和但有支撐力的洗感，適合細軟、易斷髮質。洗完不厚重，能感覺到髮根更有彈性、視覺蓬鬆度加分。