fb ig video search mobile ETtoday

Threads爆紅賣到缺貨！網友激推7款蓬鬆增量洗髮精

>

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活作息不正常，工作加班、熬夜追劇早已是常態，這時候頭皮更容易出油而扁塌，落髮更是提早報到，洗髮精早就不是清潔而已，擁有加乘功能才能符合消費者期待，日前《Threads》上就有網友分享一款嬰兒用洗髮精，洗後蓬鬆超有感，甚至還發現兩側頭髮小細毛變多，盤點網友熱推的「增量感」洗髮精，絕對值得放入口袋名單。

#嬌生嬰兒活力亮澤洗髮精

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

據說爆紅到通路已經不好買，雖然是嬰兒系洗髮精，但因為溫和不刺激、清潔力適中，被很多人拿來當日常蓬鬆感基礎款，網友分享洗完頭皮不緊繃，配合吹整也能讓髮根看起來更輕盈。

#雪芙蘭 生薑強韌洗髮精

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

以生薑萃取主打頭皮活絡，洗感偏清爽，幫助髮根不再緊貼頭皮，很多人分享洗一段時間後，髮根比較不貼、整體蓬鬆感提升，是 CP 值高的熱門款。

#全聯 髮之鑰系列 強韌活絡健髮洗髮精

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

被網友激推的原因在於「洗完不塌又不乾」。泡沫細密、清潔力剛好，適合髮根易扁塌、頭皮出油快的人。吹乾後的髮根支撐感常被討論。

#Nook 肌浴平衡抑脂洗髮精

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

主打油水平衡與控油，洗後頭皮清爽、髮絲不黏貼，特別適合油性頭皮，下午仍能保有蓬鬆不塌的感覺。

#LUSH 鮮果舒爽洗髮露

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

天然水果與草本成分帶來清新療癒感受，去除多餘油脂的同時留住輕盈感。很多人喜歡它的自然香氣和蓬鬆效果。

#台塑生醫 Dr’s Formula 髮根強化洗髮精

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

主打頭皮養護與強韌髮根，長期使用能改善髮絲扁塌、分線明顯問題，經常被分享為「髮根比較挺」的推薦款。

# Diane 黛絲恩 髮根緊緻防斷洗髮精

▲▼爆紅洗髮精。（圖／品牌提供）

溫和但有支撐力的洗感，適合細軟、易斷髮質。洗完不厚重，能感覺到髮根更有彈性、視覺蓬鬆度加分。

關鍵字：

洗髮精, 蓬鬆感, 控油, 落髮, 頭皮護理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

連宋慧喬都在做的日常習慣！3個心態練習養成「幸運體質」

連宋慧喬都在做的日常習慣！3個心態練習養成「幸運體質」

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行 最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力 吃甜食讓人快樂？營養師：黑巧克力好處多　減壓又能消疲勞 居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠 台北變紐約下城！alexanderwang信義快閃店「台灣限定」粉色T必收 《逍遙》譚松韻維持「娃娃臉」保養秘訣　二次卸妝、泡腳消腫養出好皮膚 孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面