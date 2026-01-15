fb ig video search mobile ETtoday

LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

>

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV推出膠囊系列包款，歡慶Monogram 130周年。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

用「全世界辨識度最高的老花」來形容Louis Vuitton Monogram，應該不為過？以四葉花卉、四角星、菱形內嵌四角星和交疊的LV字母組成的Monogram誕生於1896年，為了杜絕嚴重的行李箱仿冒問題而生。今年歡慶130歲生日，首波祝壽活動祭出3個限量膠囊系列手袋，重現了百年前的原始圖案、用經典包演繹舊時行李箱等，很有意義。
▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲1897年的LV硬箱，Monogram在該年註冊專利。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲一手催生LV Monogram的Georges Vuitton，是LV創辦人Louis Vuitton的兒子。

LV Monogram是這樣來的

LV創立於1854年，以輕巧防水的帆布平頂旅行箱改寫了旅行的歷史，到了1896年，LV創辦人Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton為了向父親致敬，並解決當時遭遇到行李箱被嚴重的仿冒問題，以法國裝飾藝術和日本家紋為靈感，運用四葉花卉、四角星、菱形內嵌四角星和交疊的LV字母巧妙結合，勾勒出傳奇的Monogram，並在1897年1月11日正式註冊專利。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲1912年的Monogram行李箱。

從硬箱到包包的演進史

LV Monogram起初現身於亞麻緹花織物，使用於行李箱上，直到1959柔軟帆布誕生，正式開啟輕便包款的新紀元，逐步催生出許多經典之作，例如1930年的Speedy、Keepall，1932年的Noé水桶包、1992年是貝殼形的Alma，到了2007年出現托特包Neverfull，這些作品一定有Monogram款式，而且至今仍非常受歡迎，Monogram不僅具備極高辨識度，更展現了與時俱進的適應力。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV Keepall（左）、Speedy。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲LV Noé、Alma。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲LV Neverfull。

130周年盛大慶祝

歡慶130歲的活動，由經典Monogram手袋的紀念系列揭開序幕，共推出3個系列：Monogram Origine、VVN、Time Trunk，將歷史與現代揉合，充滿意義。

Monogram Origine系列

靈感源自於品牌檔案中1908年的客戶登記冊封面，以全新Monogram帆布重現一百多年前的原始老花圖案，使用亞麻與棉混紡材質，染上粉彩色調，清新又討喜，同時推出香水系列，瓶身以活潑多彩的方式，重新演繹經典的Monogram圖案。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV歷史物件中的客戶登記冊，封面為Monogram。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲Monogram Origine系列Alma BB，81,000元。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲Monogram Origine系列All In BB（左）91,500元、Carryall MM（右）113,000元。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲Monogram Origine系列小皮件、香水。

VVN系列

向LV皮具傳承致敬，使用精選頂級天然牛皮打造，彰顯手工精製皮革的純粹本質，觸感溫潤，打開包包會發現內裡是Monogram，低調地散發光芒。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲VVN系列Alma PM包款，158,000元。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲VVN系列Speedy Soft 30（左）153,000元、Noé（右）150,000元。

Time Trunk系列

將古老旅行箱的質感和金屬細節，以大膽的錯視印花重現在包款上，串連起歷史記憶，描述著130年的輝煌。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）

▲LV古董行李箱，是Time Trunk系列靈感來源。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲Time Trunk系列Alma GM，142,000元。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲Time Trunk系列Noé，126,000元。

▲LV monogram。（圖／品牌提供）
▲Time Trunk系列內部細節。

【看更多經典新作】

FENDI Peekaboo誕生於2008年，可愛的名字取自孩童遊戲「peek-a-boo, I see you」（躲貓貓，我看見你了），包款的一大特色便是內裡外露，呼應躲貓貓的心情。2026春夏系列，Peekaboo在開闔之間展現了亮片、珠飾、鉚釘、水晶等華麗元素，交織出迷人景致，亮片工藝以多種形式登場，手工製作耗時費工，也展現對於作品的講究心境。

▲Fendi Peekaboo。（圖／品牌提供）

▲Fendi Peekaboo。（圖／品牌提供）

▲Fendi Peekaboo。（圖／品牌提供）

▲Fendi Peekaboo。（圖／品牌提供）

 ►Dior蝴蝶結包甜度破表！春夏5大亮點：愛爾蘭國花藏幸運、扣子超可愛

關鍵字：

LouisVuitton, LV, 路易威登, Monogram

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

感情不要用力追！Melody曝心聲：吸引比追逐更重要

感情不要用力追！Melody曝心聲：吸引比追逐更重要

禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」 不再委屈自己！學會「5件事」幫你設立溫柔邊界感 賈永婕響應《赤手獨攀台北101》直播　先攀101至高點高呼：腿很軟 熬夜是加速老化元凶！晚睡影響健康壞處一次看 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場 最愛跟前任當朋友星座Top 3！第一名完全斷不了聯絡　因為太念舊 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面