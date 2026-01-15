LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

▲LV推出膠囊系列包款，歡慶Monogram 130周年。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

用「全世界辨識度最高的老花」來形容Louis Vuitton Monogram，應該不為過？以四葉花卉、四角星、菱形內嵌四角星和交疊的LV字母組成的Monogram誕生於1896年，為了杜絕嚴重的行李箱仿冒問題而生。今年歡慶130歲生日，首波祝壽活動祭出3個限量膠囊系列手袋，重現了百年前的原始圖案、用經典包演繹舊時行李箱等，很有意義。



▲1897年的LV硬箱，Monogram在該年註冊專利。





▲一手催生LV Monogram的Georges Vuitton，是LV創辦人Louis Vuitton的兒子。

LV Monogram是這樣來的



LV創立於1854年，以輕巧防水的帆布平頂旅行箱改寫了旅行的歷史，到了1896年，LV創辦人Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton為了向父親致敬，並解決當時遭遇到行李箱被嚴重的仿冒問題，以法國裝飾藝術和日本家紋為靈感，運用四葉花卉、四角星、菱形內嵌四角星和交疊的LV字母巧妙結合，勾勒出傳奇的Monogram，並在1897年1月11日正式註冊專利。

▲1912年的Monogram行李箱。

從硬箱到包包的演進史



LV Monogram起初現身於亞麻緹花織物，使用於行李箱上，直到1959柔軟帆布誕生，正式開啟輕便包款的新紀元，逐步催生出許多經典之作，例如1930年的Speedy、Keepall，1932年的Noé水桶包、1992年是貝殼形的Alma，到了2007年出現托特包Neverfull，這些作品一定有Monogram款式，而且至今仍非常受歡迎，Monogram不僅具備極高辨識度，更展現了與時俱進的適應力。

▲LV Keepall（左）、Speedy。



▲LV Noé、Alma。



▲LV Neverfull。

130周年盛大慶祝



歡慶130歲的活動，由經典Monogram手袋的紀念系列揭開序幕，共推出3個系列：Monogram Origine、VVN、Time Trunk，將歷史與現代揉合，充滿意義。

Monogram Origine系列

靈感源自於品牌檔案中1908年的客戶登記冊封面，以全新Monogram帆布重現一百多年前的原始老花圖案，使用亞麻與棉混紡材質，染上粉彩色調，清新又討喜，同時推出香水系列，瓶身以活潑多彩的方式，重新演繹經典的Monogram圖案。

▲LV歷史物件中的客戶登記冊，封面為Monogram。



▲Monogram Origine系列Alma BB，81,000元。



▲Monogram Origine系列All In BB（左）91,500元、Carryall MM（右）113,000元。



▲Monogram Origine系列小皮件、香水。

VVN系列

向LV皮具傳承致敬，使用精選頂級天然牛皮打造，彰顯手工精製皮革的純粹本質，觸感溫潤，打開包包會發現內裡是Monogram，低調地散發光芒。

▲VVN系列Alma PM包款，158,000元。



▲VVN系列Speedy Soft 30（左）153,000元、Noé（右）150,000元。

Time Trunk系列

將古老旅行箱的質感和金屬細節，以大膽的錯視印花重現在包款上，串連起歷史記憶，描述著130年的輝煌。

▲LV古董行李箱，是Time Trunk系列靈感來源。



▲Time Trunk系列Alma GM，142,000元。



▲Time Trunk系列Noé，126,000元。



▲Time Trunk系列內部細節。

