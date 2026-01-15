fb ig video search mobile ETtoday

熬夜是加速老化元凶！晚睡影響健康壞處一次看

▲▼晚睡壞處。（圖／Unsplash）

▲熬夜對肌膚傷害不小。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

晚睡熬夜已成為現代人常見的生活習慣，但是對健康會帶來許多負面影響。其實無論對於減重或是美容來說，充足睡眠絕對是加分選項，當身體有足夠休息，身體代謝運作正常，減少發炎反應，健康其實並不難。那麼若是長期晚睡會有什麼危害呢？一起來了解！

首先，熬夜會破壞人體的生理時鐘，打亂原本應該在晚上進行的修復與排毒機制，像是肝臟在晚上11點至凌晨3點正進行重要的代謝與排毒功能，如果這時仍未入睡，會讓肝臟負擔加重，久而久之可能影響肝功能。

▲▼晚睡壞處。（圖／Unsplash）

其次，晚睡會降低免疫力。長期睡眠不足會讓身體處於慢性疲勞的狀態，讓免疫系統無法正常運作，導致容易感冒、感染或生病，甚至增加罹患慢性疾病的風險。對皮膚而言，熬夜更是加速老化的元凶，會造成膚色暗沉、黑眼圈、痘痘與細紋等問題，因為肌膚在夜間應進行修復，若無法獲得充足休息，就無法完成修復任務。

另外，晚睡對心理健康也有影響。睡眠不足會導致情緒不穩、焦慮、注意力不集中，甚至影響記憶與工作效率。長期下來，還可能引發憂鬱或焦慮症等心理疾病。再者，熬夜容易讓人產生夜間飢餓感，導致攝取高熱量食物，增加肥胖風險。

▲▼晚睡壞處。（圖／Unsplash）

晚睡熬夜看似是「自己時間」的延長，但卻在不知不覺中傷害身心健康。唯有養成規律早睡的習慣，才能讓身體與心靈都維持最佳狀態，迎接新的一天。

