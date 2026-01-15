CORTIS馬丁愛香是它！ SW19首爾時間香氛系列台灣開賣

記

▲南韓香氛品牌SW19以首爾作為靈感推出時間香氛。

記者曾怡嘉／台北報導

南韓知名小眾香氛品牌 SW19， 以「一天 24 小時的時間香氣」為核心概念，於2026年正式推出全新「SEOUL Series 首爾城市香精」雙新品，6am 清晨香氛與 Midnight 午夜香氛。品牌創辦人回到家鄉首爾，以時間為軸，將熟悉而迷人的城市瞬間封存在香氣中。

▲SW 19 時間香氛系列的Midnight香氣是CORTIS馬丁的最愛。

▲SW19 首爾系列 6am，100ml，7,980元。

首爾城市香精6am以首爾城市尚未完全甦醒之前，清晨的冷空氣在韓屋之間靜靜流動。藍色晨光穿過屋瓦，柏樹與粉紅胡椒的辛香隨氣溫緩緩擴散，雪松與淡淡麝香停留在老舊白松木地板的氣息之中，彷彿巷弄中傳來的傳統木香與紙香，帶著柔和而神聖的氛圍。

▲SW19 首爾系列 Midnight，100ml，˙7,980元。

Midnight 午夜香氛則是勾勒午夜城市被璀璨光影與聲響填滿，甜美濃郁的櫻桃與黑巧克力香氣在空氣中擴散，伴隨如酒般的果實氣息，為夜晚增添迷人的深度。

▲D'ORSAY居家香氛如同一場秘密約會，為空間留下記憶。

法國香氛品牌D'ORSAY將香氣化作為戀人之間的暗語，繼香氛後也推出全新居家香氛系列，透過室內擴香與香氛蠟燭，讓氣味成為空間中低聲訴說的情書，留下只屬於你我的情感印記。

▲D'ORSAY 0915香氛蠟燭，250g，4,200元。

▲D'ORSAY 2315室內擴香，250ml，6,800元。

D'ORSAY以「相遇的時間與地點」為靈感，每款香氣都對應一個只有知曉的人才能理解的時刻。溫柔的燭光、緩慢擴散的香氣，讓情感在空氣中持續流動。全新居家香氛系列首波共上市4款香氛蠟燭與1款室內擴香。