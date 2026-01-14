Dior蝴蝶結包甜度破表！春夏5大亮點：愛爾蘭國花藏幸運、扣子超可愛

▲爆紅男團CORTIS日前在韓國出席DIor活動，團員們穿上2026春夏系列服裝。（圖／品牌提供）

2026春夏系列是Jonathan Anderson執掌Dior後的首作，無論男女裝都令人耳目一新，去年發表後便引起熱烈話題，如今終於上市，要讓舊雨新知都著迷。幸運草、蝴蝶結貫穿在系列中，優雅可愛之餘帶著清新姿態，包款的一大亮點是Dior Bow，包身輪廓是放大的蝴蝶結、鍊帶上藏著蝴蝶結，散發著甜味，經典Lady Dior、Bar Jacket有眾多變化，從品牌歷史擷取靈感，同時注入Jonathan Anderson的觀點，溫潤中又很有態度。

一起看看Dior 2026春夏的5大亮點，感受全新姿態的Dior。

幸運草



Jonathan Anderson來自愛爾蘭，三葉酢醬草是愛爾蘭的代表也是國花，四葉，則代表了幸運。2026無論男女裝都出現了大量的Dior Clover幸運草，以刺繡手法點綴於男士襯衫的領片、丹寧外套、領帶，女裝則是布滿裙子、襯衫，還有涼鞋、Lady Dior包等，紅色小瓢蟲是幸運草叢裡的小驚喜，白色的Saltwind運動鞋上有綠色幸運草，鞋底是藤格紋圖案，實穿又好搭，必須放進清單。

▲有小瓢蟲裝飾的幸運草提包。



▲Dior Saltwind幸運草刺繡休閒鞋，33,000元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）



▲幸運草小羊皮粗跟涼鞋，47,000元。（圖／記者林明瑋攝）



▲服裝上的幸運草刺繡。（圖／記者林明瑋攝）

蝴蝶結



到處都是蝴蝶結，這形容並不誇張，全新包款Dior Bow正如其名，堪稱代表，包身輪廓是蝴蝶結，可拆卸的鍊也非一般，仔細看會發現其中藏了蝴蝶結，經典的Lady Dior黛妃包加了蝴蝶結掛飾，添進俏麗感。女裝秀開場的第一套便是聚焦蝴蝶結的白色洋裝，服裝運用布料與結構打造蝴蝶結，小巧的金屬蝴蝶結成為扣子，或是妝點在針織衫上，成為會不自覺喊出「好可愛」的小驚喜。

▲蝴蝶結造型的Dior Bow，連鍊帶上都有蝴蝶結，140,000元。



▲Lady Dior蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包，215,000元。



▲女裝秀開場的白色洋裝，胸前與裙襬都有蝴蝶結。



▲蝴蝶結成為外套的扣子、針織衫上的裝飾。（圖／記者林明瑋攝）

書籍



經典Book Tote原本歸屬女裝系列，Jonathan Anderson讓它橫跨男女通通有，除了使用蕾絲、刺繡、Dior Médaillon標誌，更以眾多書籍封面為包面圖案，好像在說著一本一本的故事，如此一來，Book Tote不但更名符其實，還衍生出Book Cover系列，從服裝到配件皆可見，包括法國詩人Charles Baudelaire作品《惡之華》（Les Fleurs du Mal）、美國文學家Truman Capote著作《冷血》（In Cold Blood）、小說家Bram Stoker的《德古拉》（Dracula）等，品牌創辦人迪奧先生的自傳《Dior by Dior》的封面也在列。

▲男女系列都推出Book Tote，以各種書籍封面為圖案。（圖／翻攝Dior官網）



▲Dior Book Tote中型托特包，110,000元。

花朵



品牌創辦人迪奧先生鍾情於花朵，於是Jonathan Anderson將各種花兒巧妙地置入新作，Doves & Roses（白鴿與玫瑰）圖案頌揚著愛，屬於情人節Dioramour膠囊系列，運用在針織衫、Lady Dior包等作品，雛菊與小蜜蜂的組合，彷彿走進了春天的花園，除了服裝、包款，也有不少飾品以雛菊為主角。還有黃色的毛茛（Buttercup）、細膩的鈴蘭等等，相當豐富精彩。

▲Lady Dior黃色毛茛花蜜蜂裝飾小羊皮迷你提包，305,000元。



▲雛菊飾品。



▲Dioramour膠囊系列以白鴿與玫瑰圖案設計。

Bar Jacket



誕生於1947年的Bar Jacket，以收腰、沙漏型剪裁改變了女性衣著輪廓，當年迪奧先生創造出一鳴驚人的New Look，Bar Jacket也成為經典，Dior歷任設計師對Bar Jacket都有不同詮釋，2026春夏男裝一出場就是致敬Bar Jacket的造型，這可是Jonathan Anderson接掌品牌後，第一套在伸展台亮相於世人面前的作品，頗具意義，以愛爾蘭Donegal羊毛軟呢製成的Bar Jacket，雙排單扣、略帶鬆弛感，下身為靈感來自1948年高訂晚裝的多層布料堆疊百慕達短褲，一舉抓住眾人目光。

▲Dior 2026春夏男裝秀，第一套出場的便是Bar Jacket，搭配多層布料堆疊的百慕達褲。



▲短版Bar Jacket搭配百褶裙。

同質料的相似款也出現在女裝，腰線上提、版型更短，搭配百褶短裙，此外，千鳥格紋款同時表達出「迪奧先生是首名將千鳥紋用於服裝的設計師」這件事，口袋少了翻蓋，更顯一體成型的流暢，Bar Jacket甚至延伸出鏤空、沙漏型裙裝輪廓等，完美揉合了歷史與創意。

▲千鳥格紋Bar Jacket。



▲靈感來自Bar Jacket的設計。

▲Dior Roadie綁帶靴，37,000元。

