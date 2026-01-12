包開箱／Balenciaga 3顆話題新包！PARIS VII是Rodeo2.0、新機車包曝光

記者鮑璿安／專題報導

Balenciaga新任創意總監Pierpaolo Piccioli那份內斂理智中充滿浪漫的設計美學已經擄獲一票時尚迷，上任後首發的2026春夏系列，除了致敬品牌創始人Cristóbal Balenciaga帶來精彩絕倫的高訂級別時裝之外，還非常有誠意一次性曝光多顆嶄新包款，成為話題焦點中的焦點，本次「包開箱」就來詳細介紹Balenciaga最新的包款流行趨勢！

1.BOLERO

「BOLERO」那圓潤可愛的造型，不經意中呼應本季服飾的氣球流線廓形，在視覺上呈現貼合身形的雕塑感線條，一背上身就自帶高級氛圍。包體正中央以拉鍊貫穿作為主視覺，搭配短手柄設計，增添復古摩登感，同時加入全新設計的B Logo 金屬扣飾，是這款包袋的亮點主軸，讓辨識度瞬間拉滿。細節更藏著巧思，系列共推出大、中、小三種尺寸，尤其是底部還設有隱藏式拉鍊隔層，在維持外型俐落的同時，也替日常收納多留一手，實用度與驚喜感一次到位。

2. PARIS VII

Pierpaolo Piccioli這個細節控，對於包款設計的把控可說是相當嚴謹，PARIS VII的外觀極簡不失辨識度，擁有標誌性的 Bel Air 扣環，與話題Rodeo系列一脈相承的鎖扣，上手就是時髦二字，完美融入都市精緻日常。此外，也考慮到實用性，擁有三區夾層隔開置物，而且最大的彩蛋藏在其中，翻開袋後會被內襯撞色所驚喜到，可以說是長期主義的必收款。

3. LE CITY





▲ LE CITY 依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感 。（圖／品牌提供）

最讓老粉瞬間心動的，莫過於 Balenciaga 經典包款 LE CITY 強勢回歸秀場，依舊是品牌最具代表性的符號之一。新版本在材質上全面升級，採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮打造，讓包身重量更友善，卻依然保留那份帶點酷勁的高級質感。設計也同步進化成可肩背、可斜背的多用途背法，更符合當代穿搭節奏；標誌性的抽繩細節加長，使輪廓更鬆弛有型，並加入經典 鏡子吊飾呼應品牌 DNA。整體細節不只是復刻，更像是 Pierpaolo 對 Balenciaga 美學的一次重新調音，把熟悉的經典，再次變得更時髦、更可日常帶出門。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。