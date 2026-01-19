fb ig video search mobile ETtoday

Jennie卡哇伊大耳狗蛋糕被問爆　飛東京才吃得到

▲▼ Jennie`s cake 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 30歲生日手捧大耳狗造型蛋糕，引發網友熱議。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie於16日歡慶30歲生日，曾自稱是大耳狗的她，真的在慶生會上戴上大耳狗頭飾，手捧大耳狗造型蛋糕，模樣超可愛，尤其是她的生日蛋糕設計卡哇伊，被網友狂問是哪家烘焙坊出品，答案揭曉，想吃得飛一趟東京了。

▲▼ Jennie`s cake 。（圖／翻攝IG）

▲為Jennie製作大耳狗生日蛋糕的SUKI Cake也製作可愛的Hello Kitty蛋糕。（圖／翻攝sukicake2727 IG）

Jennie的大耳狗生日蛋糕出自2021年創立的東京蛋糕店SUKI Cake Boutique，專門製作個人化蛋糕，採百分百預約制，已製作過不少Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、Melody等三麗鷗人氣角色的立體蛋糕，而掀起一波流行的公仔Labubu也是熱門款式，蛋糕不僅漂亮上鏡，美味也必須兼顧，店家特別強調運用最單純的原料搭配新鮮水果，讓顧客感受到愉悅甜蜜的氣息。

▲▼ Jennie`s cake 。（圖／翻攝IG）

▲Labubu造型蛋糕也是SUKI Cake的熱門商品。（圖／翻攝IG）

除了有卡哇伊蛋糕與親友相伴，Jennie的30歲生日相當充實，她的個人攝影展《J2NNI5》於南韓以及日本代官山蔦屋書店2號館登場，此展覽展出她於25歲時拍攝、未曾公開的照片，並有周邊商品同步販售。

▲▼ Jennie`s cake 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿紐約品牌Khaite毛領外套搭黑洋裝參觀個人攝影展《J2NNI5》攝影展。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie, BLACKPINK

