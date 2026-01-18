美周記／南韓小眾香氛SW19台灣開賣、Dior讓點燭成為最優雅儀式

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

▲南韓香氛品牌SW19最新推出以首爾作為靈感推出時間香氛。

▲韓團CORTIS成員馬丁。

爆紅韓團CORTIS 馬丁最愛香氛台灣開賣！南韓知名小眾香氛品牌 SW19， 以「一天 24 小時的時間香氣」為核心概念，品牌創辦人回到家鄉首爾，以時間為軸，將熟悉而迷人的城市瞬間封存在香氣中。2026年推出全新「SEOUL Series 首爾城市香精」雙新品，分別為6am 清晨香氛與 Midnight 午夜香氛，特調香氣勾勒出首爾清晨與夜晚的獨特味道。

▲SALONIA 無線離子夾用行動電源即可充電。

美妝家電品牌SALONIA「無線離子夾」，上市後隨即受到熱烈討論，成為不少人赴日必買旅遊戰利品之一。此款12mm無線離子夾以「四大亮點」成為不少人推薦必備第一名，包括充電式無線設計、可拆卸電池結構、兩段溫度設定並支援行動電源使用，滿足外出造型與旅行攜帶時的實際需求。

▲迪奧香氛世家蠟燭美的就像藝術品。

《迪奧香氛世家》蠟燭系列換上全新風格，延續高訂系列的束腰褶襇設計，換上深邃黑色玻璃燭杯，白色布紋標籤則取材自高級訂製服的織紋細節，同時更推出兩款全新香氣《森林別墅》與《柯勒諾瓦》，將迪奧先生鍾愛之地的迷人嗅覺記憶，引入居家空間。同步推出專屬高訂香氛配件，燭芯剪、熄燭罩與蠟燭蓋，兼具實用與美感，讓點燭成為優雅日常儀式。

▲修麗可推出媲美肉毒、可以天天擦的抗皺精華液。

擔心注射肉毒後遺症，如何在不侵入的情況下，有效改善皺紋呢？修麗可推出全新 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華，將類肉毒雙胜肽科技導入日常保養，促滲真皮層 ，一滴抹除頑固紋路，成為名符其實「擦的肉毒」，時刻維持透亮平滑肌。

