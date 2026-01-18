fb ig video search mobile ETtoday

美周記／南韓小眾香氛SW19台灣開賣、Dior讓點燭成為最優雅儀式

>

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

▲▼時間香氛。（圖／品牌提供）

▲南韓香氛品牌SW19最新推出以首爾作為靈感推出時間香氛。

▲Cortis香水。（圖／翻攝martin.cortis IG）

▲韓團CORTIS成員馬丁。

爆紅韓團CORTIS 馬丁最愛香氛台灣開賣！南韓知名小眾香氛品牌 SW19， 以「一天 24 小時的時間香氣」為核心概念，品牌創辦人回到家鄉首爾，以時間為軸，將熟悉而迷人的城市瞬間封存在香氣中。2026年推出全新「SEOUL Series 首爾城市香精」雙新品，分別為6am 清晨香氛與 Midnight 午夜香氛，特調香氣勾勒出首爾清晨與夜晚的獨特味道。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲SALONIA 無線離子夾用行動電源即可充電。

美妝家電品牌SALONIA「無線離子夾」，上市後隨即受到熱烈討論，成為不少人赴日必買旅遊戰利品之一。此款12mm無線離子夾以「四大亮點」成為不少人推薦必備第一名，包括充電式無線設計、可拆卸電池結構、兩段溫度設定並支援行動電源使用，滿足外出造型與旅行攜帶時的實際需求。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲迪奧香氛世家蠟燭美的就像藝術品。

《迪奧香氛世家》蠟燭系列換上全新風格，延續高訂系列的束腰褶襇設計，換上深邃黑色玻璃燭杯，白色布紋標籤則取材自高級訂製服的織紋細節，同時更推出兩款全新香氣《森林別墅》與《柯勒諾瓦》，將迪奧先生鍾愛之地的迷人嗅覺記憶，引入居家空間。同步推出專屬高訂香氛配件，燭芯剪、熄燭罩與蠟燭蓋，兼具實用與美感，讓點燭成為優雅日常儀式。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲修麗可推出媲美肉毒、可以天天擦的抗皺精華液。

擔心注射肉毒後遺症，如何在不侵入的情況下，有效改善皺紋呢？修麗可推出全新 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華，將類肉毒雙胜肽科技導入日常保養，促滲真皮層 ，一滴抹除頑固紋路，成為名符其實「擦的肉毒」，時刻維持透亮平滑肌。
 

關鍵字：

標籤:香氛, 美妝新品, 韓國品牌, SALONIA, 抗皺精華

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

《穿著Prada的惡魔2》、《奧德賽》　2026年最受矚目的5部電影 「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純 Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 美周記／南韓小眾香氛SW19台灣開賣、Dior讓點燭成為最優雅儀式 不再委屈自己！學會「5件事」幫你設立溫柔邊界感 《公益律師》10犀利金句：扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面