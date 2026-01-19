職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋





▲以下整理出職場中 3 種「千萬別跟」的主管類型。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

在職場上，選對主管，往往比選對公司更重要。一位好的主管，能帶著團隊成長，也能成為職涯的重要助力；但若跟錯人，不只工作表現受影響，長期下來，連自信與熱情都可能被消磨。有些主管問題不在於能力不足，而在於管理方式本身就不適合長期跟隨，以下整理出職場中 3 種「千萬別跟」的主管類型。

一、只看結果、不管過程的「責任轉移型主管」

這類主管在專案成功時，習慣將成果歸功於自己的決策；一旦出現問題，卻第一時間找人背鍋，將責任下放給部屬。他們很少提供明確方向，卻要求完美成果，讓團隊長期處於高壓與不確定狀態。職涯專家提醒，在這種環境下，員工不僅難以累積真正的能力，還容易成為制度下的犧牲者。

二、凡事親力親為，卻不願放權的「微管理型主管」

表面上看似負責任、事必躬親，但實際上卻對細節高度干預，從回信用字、簡報順序到工作流程，都要親自審核。這類主管往往缺乏信任感，也不願承擔放手的風險，導致部屬沒有發揮空間，學不到決策能力。長期在微管理環境下工作，容易讓人失去主動性，職涯成長也被迫停滯。

三、情緒主導決策的「不穩定型主管」

情緒起伏大、標準反覆，是這類主管最明顯的特徵，今天說可以，明天卻翻盤；上一刻稱讚，下一秒否定，讓團隊無所適從。當主管習慣用情緒做管理，員工就只能靠猜測行事，工作品質與心理壓力都難以控制。這樣的環境，消耗的不只是效率，更是員工的心理健康。