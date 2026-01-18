Y2K最新流行髮飾玩法！ILLIT掀起「머꾸風潮」不只時髦還超有個性

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國女團ILLIT最新單曲〈NOT CUTE ANYMORE〉除了洗版社群的「提帽 Challenge」外，最吸睛的還有成員們頭髮上的裝飾巧思，梳子、耳機、手機、貼紙……這些原本不太會出現在頭上的小配件全都被放上去，這種前衛又幽默的造型，還帶起了韓國Z世代間流行的「머꾸」 風潮！

韓國這股「머꾸 風潮」是什麼？

「머꾸」其實是韓文「머리 꾸미기 」的縮寫，意思是裝飾頭髮、頭部造型點綴。不只是戴髮飾這麼簡單，而是把頭髮當成一個可以自由發揮的造型空間，在Y2K美眉們、Z世代之間特別受歡迎！

ILLIT髮夾來自這個品牌

在概念照中，ILLIT成員們頭上的同款髮夾是來自倫敦品牌Ashley Williams。品牌以千禧世代的視角出發，將肥皂、梳子等等日常用品重新轉化為前衛又帶幽默感的飾品，這種又怪又可愛的作品成功打破大眾對首飾的既定想像，也讓全球「酷女孩」為之著迷，再次點燃Y2K美學的熱潮。

 머꾸 風潮日常版配件清單推薦

想嘗試ILLIT掀起的這股風潮，只要夠有「玩心」就可以了，因為這股趨勢本來就不追求精緻的完成度，而是越隨性、越有態度越對味！編輯整理了3款日常也完全不突兀的머꾸風潮配件，下次想讓造型多一點新鮮感，不妨從這裡開始。

머꾸 風潮日常配件1：造型碎髮夾

造型碎髮夾搭配小巧造型元素，一側固定瀏海與臉側碎髮，看起來輕鬆又有層次！透明材質弱化存在感，細節卻很加分，是最不挑穿搭、日常也能安心入手的머꾸入門推薦。

머꾸 風潮日常配件2：透明果凍

帶點果凍感的透明材質，本身就自帶Y2K氛圍。存在感不強，卻能讓整體造型看起來更輕盈，適合第一次想嘗試這股風潮的人。

머꾸 風潮日常配件3：Y2K造型髮夾

像是小花、愛心、字母或是星星造型的髮夾，是日常版머꾸的亮點單品！編輯建議一次選一個重點，再搭配簡單髮型就很有個性。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

