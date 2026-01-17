金卡戴珊出手！SKIMS與Nike首雙「分趾聯名鞋」連底部細節也美翻

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

由 金卡戴珊（Kim Kardashian） 創立的塑身內衣品牌 SKIMS，屢次帶來話題性合作，這次攜手運動品牌龍頭 Nike推出雙方合作的首款聯名鞋款——NikeSKIMS Mesh Rift，以極簡的配色搭配上薄底分趾鞋型掀起熱潮！

此次亮相的 NikeSKIMS Mesh Rift，以 Nike 經典的分趾鞋型 Rift 為基礎重新演繹，保留標誌性的 split-toe 輪廓，並透過更貼合女性足型的比例調整與 Mesh 網眼材質，打造兼具機能性與造型感的全新樣貌。鞋身線條流暢俐落，結合彈性織物與包覆結構，在舒適度與時尚感之間取得平衡，也呼應 SKIMS 一貫強調「貼合身形」的設計核心，而且鞋底也充滿巧思，將雙方Logo呈現在足下。在配色上，NikeSKIMS Mesh Rift 共推出三款色選，包括經典 Black 黑色、溫潤柔和的 Velvet Brown 天鵝絨棕，以及帶有大地氣息的 Archaeo Brown 棕色，低調卻富層次的色調設定，讓鞋款能輕鬆融入日常穿搭，也進一步模糊運動鞋與時裝鞋之間的界線。

▲▼ 聯名鞋履。（圖／翻攝IG）

▲▼ 聯名鞋履。（圖／翻攝IG）

▲NikeSKIMS Mesh Rift 預計將於 2026 年 1 月 26 日 正式上市，率先於北美地區開賣。（圖／翻攝IG）

NikeSKIMS Mesh Rift 預計將於 2026 年 1 月 26 日 正式上市，率先於北美地區開賣，並於 Nike.com、SKIMS.com 以及指定 Nike 與 SKIMS 實體門市 販售。官方也同步預告，這次聯名僅是開端，未來雙方將持續拓展合作版圖，帶來更多結合運動機能與時尚設計的全新作品。

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自官方IG）

▲Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，這次驚喜釋出第二波最新聯名「奶油焦糖」色系新款 。（圖／翻攝自官方IG）

▲▼ jisoo 。alo 。（圖／翻攝自品牌IG）

Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，而這次驚喜釋出第二波最新聯名！由Jisoo 本人親自演繹了「奶油焦糖」色系新款，溫柔的色澤搭配復古輪廓讓人一眼就愛上，鞋款將於 2026 年 1 月 7 日正式登場。從官方率先公開的形象照中可以看到，品牌代言人Jisoo 以一身純白連帽衛衣搭配短裙亮相，整體造型乾淨簡約卻很有份量感，寬鬆的衛衣讓視覺呈現自然慵懶的鬆弛感，短裙搭配白色中筒襪，讓鞋款成為最醒目的焦點。這回聯名新色選用 Caramel Cream 的焦糖奶油色調，介於淺咖啡與奶茶之間，溫潤柔和卻不失存在感，和冬季穿搭特別契合，也比粉色更好駕馭。

SKIMS, Nike, 聯名鞋, 分趾鞋, 金卡戴珊

