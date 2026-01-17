許光漢、邊佑錫雙男神飛米蘭看Prada秀！黑色系機場穿搭搶先帥一波　

記者鮑璿安 ／綜合報導

米蘭男裝周正式揭幕，機場早已成為明星們的第一個伸展台，隨著 Prada 2026秋冬男裝秀即將登場，多位話題藝人陸續啟程，台灣男星許光漢一身內斂率性的飛行夾克搭配標誌性尼龍包款現身機場，也預告即將成為秀場的頭排嘉賓，與韓星邊佑錫、Metawin 與 Karina等人一同看秀，讓人十分期待。





▲台灣男星許光漢一身內斂率性的Prada飛行夾克搭配標誌性尼龍包款現身機場。（圖／品牌提供）





▲邊佑錫與 Karina的機場造型 。（圖／品牌提供）

許光漢啟程前往米蘭秋冬男裝秀，機場造型以沉穩色調呼應 Prada 一貫的當代美學，手提大容量的Prada Speedrock Re-Nylon 後背包賦予強烈的機能感，休閒不失精緻度。邊佑錫則以皮革夾克搭配麂皮材質的Prada Buckle手袋，為秋冬造型增添奢華氣息；而 Karina以學院風的百褶裙、格紋外套碰撞出強烈火花，一舉一動都牽動粉絲們的心。





▲NCT 成員 Mark 則啟程前往 Polo Ralph Lauren Purple Label & Polo Ralph Lauren 2026 秋季男裝系列大秀 。（圖／品牌提供）

NCT 成員 Mark 則啟程前往 Polo Ralph Lauren Purple Label & Polo Ralph Lauren 2026 秋季男裝系列大秀，以一身美式紳士風格的造型成為焦點。Mark 身著義大利羊毛法蘭絨西裝外套，經典雙排金扣搭配俐落剪裁，勾勒出沉穩而洗鍊的紳士輪廓。隨行的荔枝皮系列後背包，頂部抽繩結合翻蓋扣環，延續復古語彙，同時加入側面拉鍊設計，為頻繁移動的旅程增添實用機能，完美體現 Polo Ralph Lauren 對經典與實穿性的拿捏。