白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

▲▼白衣5大污漬清潔秘訣一次學會 。（圖／Unsplash）

▲白色衣物沾染污漬不易清潔。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

白色衣物最怕沾到污漬了，這時候要如何聰明去污呢？其實不同的污漬種類有不同清方法，跟著以下技巧讓髒了的白色衣物起死回生，就連放久了的黃漬也能清除乾乾淨淨！

#汗漬或黃漬

汗漬和黃漬最容易出現在領口和腋下，想要清除乾淨建議以1碗溫水 + 1小匙小蘇打粉 + 半小匙洗衣精，污漬處浸泡15-30分鐘後用牙刷輕刷，沖洗後再正常機洗就可以。

#血漬

不小心沾到血漬怎麼辦？這時趕快用冷水清洗，千萬不能用熱水，因為熱水會固定血漬，接著再用鹽水或雙氧水輕輕按壓血漬處再清洗，若是乾了的血漬則建議用冷水浸泡幾小時再重複上面步驟。

#咖啡或茶漬

先用冷水沖淡污漬，接著用洗碗精加一點檸檬汁點在污漬處，靜置10分鐘後再開始刷洗，若還是有殘留，可在用白醋稀釋液加強清潔。

#油漬

清除油漬不一定要尋求專業清潔，灑上玉米粉或嬰兒爽身粉吸油10分鐘，拍掉粉末，再用洗碗精塗抹油漬處，搓洗後正常機洗。

#墨水或原子筆筆跡

先用酒精棉或去光水輕擦污漬，記得用吸水紙墊在衣服下方，避免墨水擴散，最後再用清水沖洗。

#果汁或醬汁

先用冷水沖洗之後再塗抹稀釋過的白醋或檸檬汁靜置10分鐘，接著再用洗衣精手洗或機洗。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

