學測考生求助：救救英文　蔡英文暖回：一次考試不決定人生

▲前總統蔡英文最近行程滿檔也不忘在社群平台和網友互動。（圖／翻攝自FB/蔡英文Tsai Ing-wen）

記者曾怡嘉／台北報導

大學學測明（17日）正式登場，不少考生在考試壓力下紛紛湧入社群平台抒發緊張心情，相關貼文也引起廣泛討論。其中，就有學生提到英文考科壓力，並標註前總統蔡英文，半開玩笑地喊話「救救英文」，意外獲得本人回應，引發網友熱議。

▲蔡英文暖心回覆。（圖／翻攝自Threads）

蔡英文透過個人社群帳號回覆表示，「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」，並鼓勵考生「加油！全力以赴就好了」。簡短卻溫和的文字，迅速在社群平台上被轉傳，不少網友截圖分享，直呼這段話「很有力量」、「說進心裡」。

相關回應曝光後，短時間內累積大量按讚與留言，許多網友留言表示，考試當下最需要的並非技巧或解題策略，而是被理解與安定情緒的話語，也有人認為，這樣的回應點出了考試真正的定位，有助於緩解學生對成績的過度焦慮。

▲考前更要讓身體和大腦好好休息。（圖／Unsplash）

許多網友也提醒考生，考前一晚與其熬夜硬撐，不如讓身體與大腦好好休息。不少過來人分享，考前放鬆其實可以從小地方做起，例如提早準備好應試的東西，避免臨時慌亂；睡前避免滑手機或反覆對答案，讓腦袋降速；早上出門前吃點熟悉、清淡的食物，也有助穩定狀態。對考生而言，把專注力留給考場、把壓力留在門外，或許比多背一個單字更重要。