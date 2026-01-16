fb ig video search mobile ETtoday

常以喝茶、咖啡代替白開水？ 注意身體其實已發出「缺水訊號」

>

▲▼身體缺水信號。（圖／Unsplash）

▲現代人普遍攝取水量不足。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，不少人習慣以茶、咖啡或其他飲料取代白開水，覺得「有喝就好」，卻忽略身體其實長期處於水分不足的狀態。這樣的飲水習慣看似平常，卻可能在不知不覺中，對健康與日常狀態造成影響。

▲▼身體缺水信號。（圖／Unsplash）

▲無糖熱茶並不能算水分，反而更容易利尿。

一般來說，人體需要足夠水分來維持代謝、循環與排泄功能，但許多人並未將「主動喝水」視為生活必須，而是等到口渴才補充。專家指出，口渴往往已是輕度脫水的訊號，若長期只依賴含咖啡因飲品，反而可能增加利尿效果，使水分流失速度更快。

▲▼身體缺水信號。（圖／Unsplash）

▲排便不順也和身體缺水有關。

水分攝取不足，初期影響可能不明顯，常被誤以為只是疲勞、精神不濟或專注力下降。有些人則出現皮膚乾燥、嘴唇脫皮、排便不順等情況，卻未聯想到與喝水量有關。隨著時間拉長，身體調節機制負擔增加，可能進一步影響泌尿系統、循環與整體代謝狀態。

特別是在長時間待在冷氣房、久坐辦公或經常外食的情況下，水分需求往往比想像中更高，卻最容易被忽略，其中也有部分族群為了避免頻繁上廁所，刻意減少喝水，也讓問題更容易累積。

▲▼身體缺水信號。（圖／Unsplash）

▲肌膚乾燥也和身體缺水脫離不了關係。

建議日常可將白開水視為主要補水來源，茶與咖啡則作為輔助飲品，並養成定時少量補充的習慣，而非一次大量飲用。透過觀察尿液顏色、精神狀態與皮膚狀況，也能作為是否攝取足夠水分的參考指標。

關鍵字：

標籤:水分不足, 喝水習慣, 健康警訊, 辦公室族, 皮膚保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

40歲是與自己和解的年紀　「學會5件事」人生更自由 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場 禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷 LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生 《公益律師》10犀利金句：扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面