常以喝茶、咖啡代替白開水？ 注意身體其實已發出「缺水訊號」

▲現代人普遍攝取水量不足。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，不少人習慣以茶、咖啡或其他飲料取代白開水，覺得「有喝就好」，卻忽略身體其實長期處於水分不足的狀態。這樣的飲水習慣看似平常，卻可能在不知不覺中，對健康與日常狀態造成影響。

▲無糖熱茶並不能算水分，反而更容易利尿。

一般來說，人體需要足夠水分來維持代謝、循環與排泄功能，但許多人並未將「主動喝水」視為生活必須，而是等到口渴才補充。專家指出，口渴往往已是輕度脫水的訊號，若長期只依賴含咖啡因飲品，反而可能增加利尿效果，使水分流失速度更快。

▲排便不順也和身體缺水有關。

水分攝取不足，初期影響可能不明顯，常被誤以為只是疲勞、精神不濟或專注力下降。有些人則出現皮膚乾燥、嘴唇脫皮、排便不順等情況，卻未聯想到與喝水量有關。隨著時間拉長，身體調節機制負擔增加，可能進一步影響泌尿系統、循環與整體代謝狀態。

特別是在長時間待在冷氣房、久坐辦公或經常外食的情況下，水分需求往往比想像中更高，卻最容易被忽略，其中也有部分族群為了避免頻繁上廁所，刻意減少喝水，也讓問題更容易累積。

▲肌膚乾燥也和身體缺水脫離不了關係。

建議日常可將白開水視為主要補水來源，茶與咖啡則作為輔助飲品，並養成定時少量補充的習慣，而非一次大量飲用。透過觀察尿液顏色、精神狀態與皮膚狀況，也能作為是否攝取足夠水分的參考指標。