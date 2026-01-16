fb ig video search mobile ETtoday

Seiko 145周年首波紀念錶曝光　經典紋飾配金色細節好復古

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko 145周年Presage腕錶SPB538J1靈感源自品牌首款懷錶「Timekeeper」腕錶，57,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌Seiko今年歡慶145周年，首波在台亮相的紀念錶以金色為主題， King Seiko、Prospex、Presage與Astron四大系列同步推出限量錶，融入Seiko核心元素彰顯品牌美學，最醒目的裝飾即是創辦人服部金太郎早期委託工匠在鐘錶上雕刻當時流行的精緻紋樣，於紀念錶款再現。當中Presage腕錶SPB538J1設計靈感源自品牌首款懷錶Timekeeper，配有洋蔥式錶冠與具立體裝飾細節的錶圈流露復古氣息，活動式錶耳設計搭配來自LWG認證皮革廠的貫穿式皮革錶帶，與時俱進展現對永續製程的重視。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko創辦人服部金太郎早期在時計上呈現的精緻雕刻紋樣。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲King Seiko KS1969系列SJE121J1腕錶，以金色時標及飾紋細節致敬品牌歷史，95,000元。

紀念145周年的King Seiko KS1969系列SJE121J1腕錶，灰色漸層面盤設計源自服部金太郎當年安排雕刻於時計上的圖騰，完美襯托金色指針、時標與品牌標誌，搭配低重心薄型錶殼與6L35 機械機芯，呈現俐落風格。而Seiko在運動計時領域也寫下多項紀錄，此次新款Prospex Speedtime機械計時碼錶SRQ059J1，也以精緻雕刻紋面盤搭配金色細節，內載高精準的8R48機芯。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Speedtimer機械計時碼錶SRQ059J1，75,000元。

Astron系列則象徵Seiko創新精神，為145周年打造黑色超硬質鍍膜處理的鈦金屬錶殼搭配金色貫穿細節的Astron GPS太陽能雙時區計時碼錶SSH186J1，UTC時區刻度中的1、4與5特別以金色標示，品牌創立145周年的重要里程碑，每一款紀念錶的錶背均刻有限量專屬標記。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS太陽能雙時區計時碼錶SSH186J1，採用經黑色超硬質鍍膜處理的鈦金屬錶殼，90,000元。

同為日系品牌的CITIZEN，也於2026年初推出新作光動能GPS衛星對時錶「隱耀款」CC4076-65A以及光動能全球電波時計錶「隱耀款」AT8284-61A，以獨有技術Duratect鉑金超級鈦錶殼錶帶，結合細膩熱處理形成的結晶鈦紋理，呈現宇宙神秘魅力，面盤飾以礦物紋理幾何層次圖案，與功能小盤黑色外圈形成鮮明對比，兩款新錶皆具世界城市時間，搭配GPS衛星對時及電波對時功能，其中CC4076-65A更配有藍寶石玻璃錶圈，展現高奢質感。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能GPS衛星對時錶「隱耀款」CC4076-65A（左）79,800元及AT8284-61A腕錶54,800元。。（圖／CITIZEN提供）

►宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

►歐米茄登月錶「反熊貓面」登場　黑白對比好搶眼

關鍵字：

Seiko, CITIZEN

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

