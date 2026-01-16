fb ig video search mobile ETtoday

莫內名畫躍上Swatch　聯名錶秀威尼斯美景

>

▲▼Swatch,LV 。（圖／公關照）

▲Swatch與紐約古根漢美術館和威尼斯佩姬古根漢美術館 聯手打造4款Swatch × Guggenheim 系列腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch藝術主題的Swatch Art Journey揭開全新篇章，推出與古根漢美術館合作的Swatch × Guggenheim系列腕錶，4款新作分別以竇加、保羅克利、莫內與傑克遜波洛克4位藝術大師於紐約古根漢美術館與威尼斯佩姬古根漢美術館展出的名畫為靈感，搭配雙倍長度秒針，象徵橫跨大西洋的藝術連結。

▲▼Swatch,LV 。（圖／公關照）

▲Swatch × Guggenheim 系列MONET’S PALAZZO DUCALE腕錶（左）與POLLOCK’S ALCHEMY錶各3,450元。

Swatch × Guggenheim系列中的MONET’S PALAZZO DUCALE腕錶取材自莫內 1908 年的作品《The Palazzo Ducale, Seen from San Giorgio Maggiore》，畫作描繪威尼斯歷史悠久的總督宮，面盤呈現印象派筆觸下光影交錯的建築景象，錶帶則呼應威尼斯潟湖的水色倒影，最特別的是面盤在紫外線照射下會散發橘色光芒，並結合支援SwatchPAY!提供便利的支付功能；名為POLLOCK’S ALCHEMY腕錶則源自波洛克1947年的代表作《Alchemy》，展現抽象表現主義奔放而原始的能量。

▲▼Swatch,LV 。（圖／公關照）

▲Swatch × Guggenheim 系列KLEE’S BAVARIAN DON GIOVANNI腕錶（左）與DEGAS’S ANCERS腕錶各3,150元。

同步亮相的DEGAS’S DANCERS腕錶呈現源自竇加 1903 年的作品《Dancers in Green and Yellow》中芭蕾舞者的動態與姿態，面盤刻畫舞者足部的瞬間，錶帶呈現輕盈舞姿與飄逸紗裙；Swatch第4款聯名錶KLEE’S BAVARIAN DON GIOVANNI 取自保羅克利1919 年的畫作《The Bavarian Don Giovanni》，以幾何線條與象徵圖像展現童趣與戲劇張力，日曆輪會隨日期變換色彩吸睛。

▲▼Swatch,LV 。（圖／公關照）

▲▼Swatch,LV 。（圖／公關照）

▲LV與村上隆聯名的TM Victorine錢包，內部燙印村上隆標誌性符碼，26,100元。（圖／翻攝LV官網）

精品與當代藝術家合作也屢屢創造話題，LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家村上隆聯名即深受歡迎，近期為慶祝品牌標誌性的Monogram圖案誕生130周年，雙方攜手打造的Louis Vuitton x Murakami聯名系列全換上繽紛的彩色Monogram圖案，當中Victorine錢包桃紅色的牛皮襯裡還印有村上隆招牌櫻桃、小花等圖案，俏皮可愛。

►《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

►Swatch雙馬奔騰迎新年　火元素裝飾熱情洋溢

關鍵字：

Swatch, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

歐米茄登月錶「反熊貓面」登場　黑白對比好搶眼

歐米茄登月錶「反熊貓面」登場　黑白對比好搶眼

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開 6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹 最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣 李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士 宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找 金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場 許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面