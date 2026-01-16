莫內名畫躍上Swatch　聯名錶秀威尼斯美景

▲Swatch與紐約古根漢美術館和威尼斯佩姬古根漢美術館 聯手打造4款Swatch × Guggenheim 系列腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch藝術主題的Swatch Art Journey揭開全新篇章，推出與古根漢美術館合作的Swatch × Guggenheim系列腕錶，4款新作分別以竇加、保羅克利、莫內與傑克遜波洛克4位藝術大師於紐約古根漢美術館與威尼斯佩姬古根漢美術館展出的名畫為靈感，搭配雙倍長度秒針，象徵橫跨大西洋的藝術連結。





▲Swatch × Guggenheim 系列MONET’S PALAZZO DUCALE腕錶（左）與POLLOCK’S ALCHEMY錶各3,450元。

Swatch × Guggenheim系列中的MONET’S PALAZZO DUCALE腕錶取材自莫內 1908 年的作品《The Palazzo Ducale, Seen from San Giorgio Maggiore》，畫作描繪威尼斯歷史悠久的總督宮，面盤呈現印象派筆觸下光影交錯的建築景象，錶帶則呼應威尼斯潟湖的水色倒影，最特別的是面盤在紫外線照射下會散發橘色光芒，並結合支援SwatchPAY!提供便利的支付功能；名為POLLOCK’S ALCHEMY腕錶則源自波洛克1947年的代表作《Alchemy》，展現抽象表現主義奔放而原始的能量。





▲Swatch × Guggenheim 系列KLEE’S BAVARIAN DON GIOVANNI腕錶（左）與DEGAS’S ANCERS腕錶各3,150元。

同步亮相的DEGAS’S DANCERS腕錶呈現源自竇加 1903 年的作品《Dancers in Green and Yellow》中芭蕾舞者的動態與姿態，面盤刻畫舞者足部的瞬間，錶帶呈現輕盈舞姿與飄逸紗裙；Swatch第4款聯名錶KLEE’S BAVARIAN DON GIOVANNI 取自保羅克利1919 年的畫作《The Bavarian Don Giovanni》，以幾何線條與象徵圖像展現童趣與戲劇張力，日曆輪會隨日期變換色彩吸睛。





▲LV與村上隆聯名的TM Victorine錢包，內部燙印村上隆標誌性符碼，26,100元。（圖／翻攝LV官網）

精品與當代藝術家合作也屢屢創造話題，LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家村上隆聯名即深受歡迎，近期為慶祝品牌標誌性的Monogram圖案誕生130周年，雙方攜手打造的Louis Vuitton x Murakami聯名系列全換上繽紛的彩色Monogram圖案，當中Victorine錢包桃紅色的牛皮襯裡還印有村上隆招牌櫻桃、小花等圖案，俏皮可愛。

