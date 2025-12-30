Swatch雙馬奔騰迎新年　火元素裝飾熱情洋溢

▲Swatch馬年錶RIDING THE CLOUDS，3,100元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch迎接馬年，特別攜手前Swatch Art Peace Hotel 駐村藝術家俞文杰共同創作馬年錶「RIDING THE CLOUDS」，融合象徵熱情與行動力的火元素，以及寓意吉祥的駿馬意象，詮釋馬年所代表的堅韌不拔、獨立自主與勇往直前等特質。面盤以太陽為核心視覺，兩匹充滿動感的駿馬透過浮凸印刷呈現，營造奔馳向前的氣勢。黑白雙馬的配置呼應陰陽平衡的哲學，展現和諧與永恆之美。





▲Swatch馬年錶RIDING THE CLOUDS融合火元素和駿馬。

設計細節傳遞不少正能量，Swatch馬年錶以烈焰造型的鬃毛與馬蹄象徵堅定意志與決心，奔騰火焰寓意不斷向前的動力，而環繞其間的浮雲則代表幸運與繁榮的祝福，而貫穿面盤與錶帶的緋紅色調，靈感來自傳統捲軸畫與神話中象徵力量與守護的紅色手繩。





▲ 模特兒身穿SANDRO 馬年深藍色夾克外套 ，20,890元。（圖／SANDRO提供）

法國時尚品牌SANDRO 也發表 2026 農曆馬年新春系列，以馬的靈動力量為題，設計粗花呢洋裝到馬紋刺繡單品等豐富款式，特別是男裝藉由駿馬圖案凸顯自由風格，款款都是百搭設計。

