亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

▲妮塔安巴尼盛裝出席親家60歲生日宴。（圖／翻攝bbhirl IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過3兆台幣的亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani），一家人以奢華派頭著稱，小兒子子安南特安巴尼（Anant Ambani）近日送造訪印度的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）價值過3400萬元的RICHARD MILLE名錶當見面禮，豪氣作風令人咋舌；而富豪帝國的女主人妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）也不遑多讓，收藏各式頂級寶石與名鑽，近日參加親家母60歲壽宴，即戴上百克拉的巴西帕拉伊巴碧璽亮相，氣勢非凡。





▲妮塔安巴尼戴著重量級的巴西帕拉伊巴碧璽項鍊，獨特霓虹效果再遠都看得見。（圖／翻攝bbhirl IG）

穆克什安巴尼的妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）熱愛華麗裝扮，日前出席長媳Shloka Ambani母親Mona Mehta慶祝60歲生日所舉辦的下午茶活動上，妮塔安巴尼佩戴了一顆來自她私人收藏的非凡巴西帕拉伊巴碧璽，此稀有寶石因其含有微量銅元素而呈現近乎霓虹般的藍綠色調，再遠欣賞都能被其獨特虹彩吸引，近幾年在珠寶圈聲勢水漲船高，價格也屢屢飆升。





▲妮塔安巴尼是愛馬仕超級大戶，無論穿什麼色系服裝總有相同色系柏金包可搭配。（圖／CFP）

投資珠寶眼光精準的妮塔安巴尼，只對世上最優質與碩大的寶石感興趣，將此難得一見的重量級巴西帕拉伊巴碧璽納為收藏，並鑲嵌成一條長項鍊，周圍環繞著如星座般閃耀的鑽石，她同時搭配了橢圓形與枕形切割鑽石耳環，以及一枚華麗的梨形切割鑽石戒指，極致耀眼成為全場焦點。

