G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

▲▼ G-SHOCK,GS 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MR-G系列以鳳凰為靈感打造MRG-B2000KT-3A腕錶，200,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK高階的MR-G系列以鳳凰為主題，創作全球限量800只的MRG-B2000KT-3A腕錶，特別邀請金屬工藝職人小林正雄操刀設計，透過大膽構圖與淺浮雕技法，將鳳凰的頭部與尾羽分別雕刻於錶圈左右兩側，層次分明的線條結合立體雕刻，使鳳凰展翅飛翔的姿態在鈦金屬上栩栩如生，周圍搭配岩粒紋浮雕紋理，更加襯托出其威嚴與尊貴氣勢，整個錶圈皆由職人以鎚與鑿等傳統工具純手工完成，每一只都帶有細微差異展現藝術價值，定價200,000元。

▲▼ G-SHOCK,GS 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MR-G系列MRG-B2000KT-3A腕錶的錶圈採用日式傳統黑鐵色，並點綴4顆祖母綠。

G-SHOCK MRG-B2000KT-3A腕錶大量汲取日本傳統工藝元素，其鈦金屬錶圈靈感來自日本武士刀位於刀柄與刀身之間用來保護持刀者雙手的刀鐔，鈦金屬錶圈在深層硬化處理後，施以深綠色DLC塗層，展現近似鐵器加熱後的暗藍綠色調，呈現日本文化中象徵洗鍊與優雅的黑鐵色，再點綴4顆鑲嵌祖母綠的螺絲，而面盤呼應鳳凰羽翼的華麗色彩，飾以象徵驅邪與引領繁榮的箭羽紋樣，錶帶則採用深綠色裝飾毘沙門龜甲幾何紋理的Dura Soft材質，每項細節都彰顯日本文化精髓；錶款搭載Tough Solar太陽能電力系統、智慧型手機藍牙連線以及世界六局電波功能，防水200米。

▲▼ G-SHOCK,GS 。（圖／公關照）

▲金屬工藝職人小林正雄以鎚與鑿等傳統工具，完成G-SHOCK鳳凰雕刻。

Seiko集團旗下頂級品牌Grand Seiko則鍾愛以四季與日本美景為設計主軸，推出受日本信州錶廠東側的霧峰高原嚴寒時霜雪覆蓋的樹木景致啟發的Evolution 9系列SLGB 003腕錶，面盤的壓印圖案呈現藍色調的冰霜森林，搭載目前世界上最精準由主發條驅動的腕錶機芯、年差±20 秒的9RB2機芯，內外兼具。

▲▼ G-SHOCK,GS 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko Evolution 9系列SLGB 003冰霜森林腕錶，315,000元。（圖／Grand Seiko提供）

►風Luxury／亞洲首富兒出手闊氣　送梅西逾3400萬名錶當見面禮

►歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

CASIO, G-SHOCK, Grand Seiko

