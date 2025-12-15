摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕

▲摩納哥親王阿爾貝二世（左）與妻子夏琳王妃出席聖誕慈善晚宴。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥歲末重要盛會—聖誕舞會慈善盛宴日前登場，親王阿爾貝二世近日與妻子夏琳王妃親自參與盛會，與王室成員與名流們共同慶祝此慈善活動20周年，夏琳王妃再度展現高「衣」Q，選穿英國設計師品牌Jenny Packham 2026春夏系列白色斗篷禮服亮相，仙氣造型宛如仙女下凡。





▲夏琳王妃身穿Jenny Packham 2026春夏系列白色禮服搭Maison Tabbah鑽石耳環，開心切蛋糕。（圖／palaisprincierdemonaco翻攝IG）

以優雅設計著稱的Jenny Packham也是英國凱特王妃的愛牌，月初她於接待德國總統法蘭克華特史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）夫婦造訪英國的國宴上，即穿此品牌的藍色亮片裝化身為《冰雪奇緣》的艾莎公主；此次摩納哥王妃夏琳選穿飄逸的白色百摺禮服，視覺焦點落在腰際的寬版亮片腰封，不僅凸顯窈窕身形也增添華麗感。





▲台灣珠寶設計師Anna Hu參與摩納哥王室盛宴，與她的玫瑰作品合影。（圖／翻攝annahu_hautejoaillerie IG）

當晚除了王妃與貴客們的華服搶鏡，台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）的同名品牌ANNA HU高訂珠寶也在同場吸睛，長居摩納哥的Anna Hu以實際行動支持摩納哥夏琳王妃基金會，共同推動教育普及與運動安全，因此擔任本屆聖誕舞會慈善盛宴唯一珠寶品牌贊助，於晚宴展出玫瑰、Orchid Minuet托帕石項鍊與耳環等新作，兩人也同桌交流，度過溫馨夜晚。





▲ANNA HU最新作品Orchid Minuet托帕石項鍊與耳環在晚宴中亮相。（圖／翻攝annahu_hautejoaillerie IG）