fb ig video search mobile ETtoday

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕

>

▲▼ 摩納哥王妃,ANna Hu 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（左）與妻子夏琳王妃出席聖誕慈善晚宴。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥歲末重要盛會—聖誕舞會慈善盛宴日前登場，親王阿爾貝二世近日與妻子夏琳王妃親自參與盛會，與王室成員與名流們共同慶祝此慈善活動20周年，夏琳王妃再度展現高「衣」Q，選穿英國設計師品牌Jenny Packham 2026春夏系列白色斗篷禮服亮相，仙氣造型宛如仙女下凡。

▲▼ 摩納哥王妃,ANna Hu 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃身穿Jenny Packham 2026春夏系列白色禮服搭Maison Tabbah鑽石耳環，開心切蛋糕。（圖／palaisprincierdemonaco翻攝IG）

以優雅設計著稱的Jenny Packham也是英國凱特王妃的愛牌，月初她於接待德國總統法蘭克華特史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）夫婦造訪英國的國宴上，即穿此品牌的藍色亮片裝化身為《冰雪奇緣》的艾莎公主；此次摩納哥王妃夏琳選穿飄逸的白色百摺禮服，視覺焦點落在腰際的寬版亮片腰封，不僅凸顯窈窕身形也增添華麗感。

▲▼ 摩納哥王妃,ANna Hu 。（圖／翻攝IG）

▲台灣珠寶設計師Anna Hu參與摩納哥王室盛宴，與她的玫瑰作品合影。（圖／翻攝annahu_hautejoaillerie IG）

當晚除了王妃與貴客們的華服搶鏡，台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）的同名品牌ANNA HU高訂珠寶也在同場吸睛，長居摩納哥的Anna Hu以實際行動支持摩納哥夏琳王妃基金會，共同推動教育普及與運動安全，因此擔任本屆聖誕舞會慈善盛宴唯一珠寶品牌贊助，於晚宴展出玫瑰、Orchid Minuet托帕石項鍊與耳環等新作，兩人也同桌交流，度過溫馨夜晚。

▲▼ 摩納哥王妃,ANna Hu 。（圖／翻攝IG）

▲ANNA HU最新作品Orchid Minuet托帕石項鍊與耳環在晚宴中亮相。（圖／翻攝annahu_hautejoaillerie IG）

►摩納哥王妃聖誕裝超貼身　優雅裙裝不容一絲贅肉

►摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃, ANNA HU

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香

周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香

勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級

勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

蕭敬騰也是Swatch史努比錶粉絲　俏皮造型包聖誕禮 泰勒絲天鵝絨裝性感炸裂　挑戰最辣聖誕造型 Jisoo派對造型秀優雅魅力　疊搭卡地亞美洲豹鑽錶與手環更時髦 風Luxury／愛馬仕小狗工藝錶萌翻　彎彎笑眼讓人融化 莉莉柯林斯遇「貝嫂」不輸陣　穿28年古董衣露半球辣翻 G-SHOCK攜手AI造金屬錶 　全新抗震結構更威 Seiko粉紅錶出現腳印！　粉紅豹搞的鬼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面