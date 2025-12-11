Seiko粉紅錶出現腳印！　粉紅豹搞的鬼

▲Seiko 5 Sports聯名粉紅豹腕錶面盤飾以粉紅豹剛溜過留下的腳印，14,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO 旗下以年輕族群為核心的Seiko 5 Sports系列，年末獻上驚喜，推出與1964年誕生的動畫《The Pink Phink》（粉紅豹，又稱頑皮豹）的聯名錶，將粉紅豹與死對頭大鼻子先生之間的經典情節融入SKX 經典殼型之中，並以粉紅腳印、粉紅配色的錶圈刻度與秒針呈現角色特色，而鍊帶可換上裝飾腳印圖騰與「WET PAINT」（油漆未乾）字樣的特製尼龍錶帶，令人莞爾。





▲Seiko 5 Sports聯名粉紅豹腕錶附贈的特製尼龍錶帶上印有經典腳印圖騰。





▲Seiko 5 Sports聯名粉紅豹腕錶的透明底蓋上，印有粉紅豹鬼鬼祟祟躲在粉紅牆面上的經典畫面。

此次的Seiko 5 Sports與粉紅豹聯名腕錶，設計環繞著粉紅豹偷偷將大鼻子先生的藍色房子漆成粉紅色的搗蛋情節，透明底蓋則印上粉紅豹躲在粉紅牆後的經典畫面，並刻有限量標示與序號，連錶盒造型都重現了被漆成粉紅色的房子，完整呈現聯名作品的故事性與收藏價值，明年元旦正式在台上市。





▲Seiko特製聯名錶盒設計重現粉紅豹偷偷將死對頭大鼻子先生的藍色房子漆成粉紅色情節。

史努比近幾年儼然成為Swatch代言人，因為與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶創造不少話題，最新力作是每逢瑞士下雪才銷售的冬季白雪主題MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD Cold Moon腕錶，搭載 Swatch的地相技術，並加入飾有OMEGA Moonshine™ Gold的月相顯示，當中一輪明月以雷射刻上雪花圖案，每一款雪花圖案都是獨一無二，而史努比圖案也與過往不同，因為頭上積雪了，模樣相當俏皮。

▲Swatch於瑞士下雪才銷售的MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD Cold Moon腕錶，12,150元。（圖／Swatch提供）