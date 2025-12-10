汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人

▲汶萊王子馬丁（左起）與王子妃Anisha，到泰國參加Anisha嫂嫂Janetira 與哥哥Daniel自創品牌派對。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊馬丁王子的妻子Anisha出身汶萊豪門，她的哥哥Daniel所娶的老婆Janetira Attaskulchai則是泰國乳品飲料品牌Betagen千金，兩家互動密切，經常一起環球旅行，近日Janetira自創泰國手工包品牌Jasmina舉辦發表派對，懷孕的Anisha與馬丁王子特別飛往曼谷為嫂嫂站台，一身黑的她戴上華麗珠寶顯得明艷動人，當中包括英國頂級品牌Moussaieff重量級祖母綠鑽石耳環。

▲汶萊王子妃Anisha佩戴Moussaieff約36克拉祖母綠鑽石耳環、鑲嵌珍珠母貝與鑽石項鍊以及花形胸針，明艷動人。（圖／翻攝modxmakeup IG）

邁入懷孕中期的汶萊王子妃Anisha出席嫂嫂Janetira舉辦的派對，身穿飄逸的黑色長洋裝，珠寶則是戴好戴滿，搭配鑲嵌珍珠母貝與鑽石的18K金短項鍊，一旁則別上鑲滿美鑽的花形胸針，最吸睛是耳際閃耀的Moussaieff耳環，祖母綠形切割的祖母綠約36克拉，碩大且色彩迷人。

當晚Anisha所拎的金色晚宴包，正是嫂嫂Janetira自創品牌Jasmina的作品，旗下包款全程由泰國工匠手工製作捶打出迷人紋路或精雕花紋，輔以閃亮裝飾，款款華美貴氣。

