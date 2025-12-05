fb ig video search mobile ETtoday

TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字

>

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera馬年限量版計時腕錶，253,700元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）迎接2026農曆馬年，今（5日）發表 Carrera馬年限量版計時腕錶，以品牌標誌性的Glassbox設計為核心，融合象徵熱情與能量的「赤馬」主題，面盤以暖金色為基調，呈現赤紅與香檳金的柔和漸層，展現節慶氛圍，亮點是9時方向的日期窗以「馬」字取代數字 7，其靈感來自馬在十二生肖中的第七順位，全球限量250只。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera馬年限量版計時腕錶底蓋中央裝飾奔馬圖騰。

TAG Heuer Carrera馬年限量版計時腕錶的透明錶背也結合馬年元素，不僅可欣賞品牌自製、具80小時動力儲存的TH20-07機芯，其中央奔馬圖騰象徵無拘能量，同時呼應Carrera系列的賽車基因，錶背所刻的桂冠花環象徵勝利榮耀，也呼應品牌長久以來的性能追求。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲S.T. Dupont火馬高級訂製系列打火機與書寫工具套組，1,500,000元。（圖／S.T. Dupont提供）

以精品打火機聞名的法國品牌S.T. Dupont，則為即將到來的馬年推出全球限量88套的火馬高級訂製系列套組，呈現昂首奔騰的銅馬雕像象徵無畏與自由，搭配Le Grand打火機與書寫工具，兩者均飾以火焰紋飾，並於頂端點綴金馬雕飾，讚頌火馬的熱情與魅力。

►TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

►貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

關鍵字：

TAG Heuer, 馬年, IWC

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

亮珠寶／Tiffany餐瓷添聖誕氣氛　絕美設計送禮自用兩相宜

亮珠寶／Tiffany餐瓷添聖誕氣氛　絕美設計送禮自用兩相宜

卡地亞獨寵莉莉柯林斯　訂製專屬時髦包

卡地亞獨寵莉莉柯林斯　訂製專屬時髦包

G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變 GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒 愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到 TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電 黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面