TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字

▲TAG Heuer Carrera馬年限量版計時腕錶，253,700元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）迎接2026農曆馬年，今（5日）發表 Carrera馬年限量版計時腕錶，以品牌標誌性的Glassbox設計為核心，融合象徵熱情與能量的「赤馬」主題，面盤以暖金色為基調，呈現赤紅與香檳金的柔和漸層，展現節慶氛圍，亮點是9時方向的日期窗以「馬」字取代數字 7，其靈感來自馬在十二生肖中的第七順位，全球限量250只。

▲TAG Heuer Carrera馬年限量版計時腕錶底蓋中央裝飾奔馬圖騰。

TAG Heuer Carrera馬年限量版計時腕錶的透明錶背也結合馬年元素，不僅可欣賞品牌自製、具80小時動力儲存的TH20-07機芯，其中央奔馬圖騰象徵無拘能量，同時呼應Carrera系列的賽車基因，錶背所刻的桂冠花環象徵勝利榮耀，也呼應品牌長久以來的性能追求。

▲S.T. Dupont火馬高級訂製系列打火機與書寫工具套組，1,500,000元。（圖／S.T. Dupont提供）



以精品打火機聞名的法國品牌S.T. Dupont，則為即將到來的馬年推出全球限量88套的火馬高級訂製系列套組，呈現昂首奔騰的銅馬雕像象徵無畏與自由，搭配Le Grand打火機與書寫工具，兩者均飾以火焰紋飾，並於頂端點綴金馬雕飾，讚頌火馬的熱情與魅力。