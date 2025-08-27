Rosé x Puma開賣倒數夢幻單品一次看！朴彩英親設計並演繹最甜芭蕾舞鞋

記者鮑璿安／綜合報導

萬眾矚目的「PUMA x ROSÉ」聯名系列將在8月28日浪漫登場！涵蓋鞋履與服飾一應俱全，BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）透過獨特視角詮釋溫柔卻堅定的力量，將她的穿搭語言轉化為一系列兼具美感與態度的單品，成為今夏最讓人期待的時髦聯名之一，該入手哪幾款重點單品？以下一次介紹給你。





▲PUMA 攜手全球代言人 Rosé，推出她親自操刀設計美學——PUMA x Rosé 聯名系列 。（圖／品牌提供）



本次以「A ROSE FOR A ROSE」為主題，Rosé再度展現時尚影響力，這回不只是擔任代言人，而是親自參與設計，本系列兩款鞋履成為全場焦點，分別是「SPEEDCAT」與「SPEEDCAT Ballet」。前者選用全皮革材質搭配雙鞋帶設計，不僅輪廓俐落，Rosé更親自設計了專屬綁法教學，帶來滿滿的夢幻氣息，黑白配色則營造出低調卻自信的街頭風格。而「SPEEDCAT Ballet」靈感來自芭蕾舞鞋，細緻的交叉綁帶與柔和色調，融合運動與優雅，也被視為本次的必收鞋履。

▲本系列兩款鞋履成為全場焦點，分別是「SPEEDCAT」與「SPEEDCAT Ballet」 。（圖／品牌提供）







▲本系列服飾也充滿Rosé的個人印記，包括印有「ROSIE」暱稱與出生年份「97」的設計細節，Oversized運動風外套、網布背心與短裙等單品，處處展現個性化態度。（圖／品牌提供）

Rosé在形象照中親自演繹兩套穿搭，一身黑色寬褲搭配短版TEE，率性搭配黑色SPEEDCAT，展現酷女孩氣場；另一套則以米白長袖搭配短裙與Ballet鞋款，纏繞的腳踝綁帶增添少女感。本系列服飾也充滿Rosé的個人印記，包括印有「ROSIE」暱稱與出生年份「97」的設計細節，Oversized運動風外套、網布背心與短裙等單品，處處展現個性化態度。

PUMA也為粉絲準備驚喜，只要購買聯名商品（帽款除外），即可獲得Rosé限量設計的官方小卡一張，總共四款，其中一款為稀有隱藏版。這波聯名系列將於8月28日上午10點正式開賣，喜愛Rosé的粉絲與時尚愛好者絕對不能錯過。

【以下看更多話題鞋履】





▲New Balance 最新推出 204L 鞋款受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題 。（圖／翻攝IG）





▲桂綸鎂演繹New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型 。（圖／品牌提供）

New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型，與2000年代跑鞋的輕盈薄底設計，鞋身輪廓纖細清爽，成功駕馭復古與現代風格的完美平衡。全麂皮鞋面觸感細膩，搭配One Tone配色，提供低調沉穩的棕色與經典白兩色選擇，鞋帶特別採用雙色設計，點亮整體穿搭。而此次NB GREY形象系列，特別邀請金馬影后桂綸鎂演繹秋冬新作，她身穿TDS機能防風外套與MET24褶裙，搭配204L輕盈步行在台北街頭，展現自在率性的時尚態度。





▲Converse 「1908 Jogger」系列推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍 。（圖／品牌提供）

Converse 此番攜手潮流大將 Tyler, The Creator 打造全新「1908 Jogger」系列，以品牌百年 DNA 為靈感出發，融合 Tyler 對復古慢跑鞋型的鍾愛，推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍，塑造出獨具街頭張力的粗獷外觀。蜂蜜棕色橡膠大底設計呼應鞋身基調，並搭配「GOLF WANG」標誌壓印細節，完美詮釋 Tyler 招牌的玩味美學，讓運動鞋也能時髦得毫不費力。