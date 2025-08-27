fb ig video ETtoday search mobile

Rosé x Puma開賣倒數夢幻單品一次看！朴彩英親設計並演繹最甜芭蕾舞鞋

>

記者鮑璿安／綜合報導

萬眾矚目的「PUMA x ROSÉ」聯名系列將在8月28日浪漫登場！涵蓋鞋履與服飾一應俱全，BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）透過獨特視角詮釋溫柔卻堅定的力量，將她的穿搭語言轉化為一系列兼具美感與態度的單品，成為今夏最讓人期待的時髦聯名之一，該入手哪幾款重點單品？以下一次介紹給你。

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 攜手全球代言人 Rosé，推出她親自操刀設計美學——PUMA x Rosé 聯名系列 。（圖／品牌提供）

本次以「A ROSE FOR A ROSE」為主題，Rosé再度展現時尚影響力，這回不只是擔任代言人，而是親自參與設計，本系列兩款鞋履成為全場焦點，分別是「SPEEDCAT」與「SPEEDCAT Ballet」。前者選用全皮革材質搭配雙鞋帶設計，不僅輪廓俐落，Rosé更親自設計了專屬綁法教學，帶來滿滿的夢幻氣息，黑白配色則營造出低調卻自信的街頭風格。而「SPEEDCAT Ballet」靈感來自芭蕾舞鞋，細緻的交叉綁帶與柔和色調，融合運動與優雅，也被視為本次的必收鞋履。

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲本系列兩款鞋履成為全場焦點，分別是「SPEEDCAT」與「SPEEDCAT Ballet」 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé x Puma開賣倒數夢幻細節一次看！ 。（圖／品牌提供）

▲本系列服飾也充滿Rosé的個人印記，包括印有「ROSIE」暱稱與出生年份「97」的設計細節，Oversized運動風外套、網布背心與短裙等單品，處處展現個性化態度。（圖／品牌提供）

Rosé在形象照中親自演繹兩套穿搭，一身黑色寬褲搭配短版TEE，率性搭配黑色SPEEDCAT，展現酷女孩氣場；另一套則以米白長袖搭配短裙與Ballet鞋款，纏繞的腳踝綁帶增添少女感。本系列服飾也充滿Rosé的個人印記，包括印有「ROSIE」暱稱與出生年份「97」的設計細節，Oversized運動風外套、網布背心與短裙等單品，處處展現個性化態度。

PUMA也為粉絲準備驚喜，只要購買聯名商品（帽款除外），即可獲得Rosé限量設計的官方小卡一張，總共四款，其中一款為稀有隱藏版。這波聯名系列將於8月28日上午10點正式開賣，喜愛Rosé的粉絲與時尚愛好者絕對不能錯過。

以下看更多話題鞋履】

▲▼ NB 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲New Balance 最新推出 204L 鞋款受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題 。（圖／翻攝IG）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲桂綸鎂演繹New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型 。（圖／品牌提供）

New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型，與2000年代跑鞋的輕盈薄底設計，鞋身輪廓纖細清爽，成功駕馭復古與現代風格的完美平衡。全麂皮鞋面觸感細膩，搭配One Tone配色，提供低調沉穩的棕色與經典白兩色選擇，鞋帶特別採用雙色設計，點亮整體穿搭。而此次NB GREY形象系列，特別邀請金馬影后桂綸鎂演繹秋冬新作，她身穿TDS機能防風外套與MET24褶裙，搭配204L輕盈步行在台北街頭，展現自在率性的時尚態度。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Converse 「1908 Jogger」系列推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍 。（圖／品牌提供）

Converse 此番攜手潮流大將 Tyler, The Creator 打造全新「1908 Jogger」系列，以品牌百年 DNA 為靈感出發，融合 Tyler 對復古慢跑鞋型的鍾愛，推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍，塑造出獨具街頭張力的粗獷外觀。蜂蜜棕色橡膠大底設計呼應鞋身基調，並搭配「GOLF WANG」標誌壓印細節，完美詮釋 Tyler 招牌的玩味美學，讓運動鞋也能時髦得毫不費力。

關鍵字：

PUMA, ROSÉ, BLACKPINK, 聯名, 鞋履

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 楊洋《凡人修仙傳》8台詞：對錯不在他人口中，而在自己心中 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 古銅色的HELLO KITTY太可愛！CASETiFY開賣「曬黑三麗鷗」只上架7天 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面