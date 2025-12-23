G-SHOCK毒箭蛙錶擬真　特殊塗層模擬青蛙皮膚觸感

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 青蛙首飾 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK FROGMAN系列以三線箭毒蛙為靈感推出GW-8200TPF-1腕錶，20,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK Master of G系列專為在極端環境中執行任務的專業人士打造，依使用情境區分為陸、海、空三大類型。當中FROGMAN蛙人潛水錶備受錶迷追捧，最新力作型號GW-8200TPF-1腕錶以體型嬌小卻具強烈警示特徵的三線箭毒蛙為設計靈感，於續標誌性的不對稱錶殼結構呈現箭毒蛙的紋理，以螢光綠直線搭配黑色底色形成鮮明對比。

▲▼ 青蛙首飾 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK FROGMAN系列GW-8200TPF-1腕錶的LED照明呈現經典潛水青蛙圖案。

在細節與機能方面，G-SHOCK Master of G系列新款FROGMAN GW-8200TPF-1腕錶採用生質樹脂錶帶與錶圈，並以噴霧塗層模擬青蛙皮膚觸感，背蓋、LED照明與專屬包裝同樣點綴經典潛水青蛙圖案。功能配置包含 Tough Solar 太陽能充電、ISO 200 米防水、潮汐與月相顯示、耐衝擊結構及多項計時與鬧鈴功能，兼顧日常佩戴與戶外使用需求。

▲▼ 青蛙首飾 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Idyllia青蛙、蜜蜂與草莓擺件，11,000元。（圖／施華洛世奇提供）

於飾品品牌亦可尋得青蛙造型作品，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）推出Idyllia青蛙、蜜蜂與草莓擺件，由424個切割面施華洛世奇水晶精心打造而成，詮釋一隻小青蛙在花園裡發現草莓枝枝枒的那一刻；丹麥品牌Pandora則設計可穿戴在身上的青蛙串飾，呈現掛著笑容的小青蛙攀爬姿態，模樣相當可愛。

▲▼ 青蛙首飾 。（圖／公關照）

▲▼ 青蛙首飾 。（圖／公關照）

▲Pandora攀爬青蛙串飾，1580元。（圖／Pandora提供）

►G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

►G-SHOCK攜手AI造金屬錶 　全新抗震結構更威

CASIO, G-SHOCK, Pandora, Swarovski, 施華洛世奇

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭

迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭

施華洛世奇聖誕掛飾擺件萌翻　年度限定款必收

施華洛世奇聖誕掛飾擺件萌翻　年度限定款必收

西班牙未來女王允文允武　20歲完成空軍單飛任務 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐 G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿 夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆 歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯 「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡 徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳

