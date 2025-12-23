G-SHOCK毒箭蛙錶擬真　特殊塗層模擬青蛙皮膚觸感

▲G-SHOCK FROGMAN系列以三線箭毒蛙為靈感推出GW-8200TPF-1腕錶，20,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK Master of G系列專為在極端環境中執行任務的專業人士打造，依使用情境區分為陸、海、空三大類型。當中FROGMAN蛙人潛水錶備受錶迷追捧，最新力作型號GW-8200TPF-1腕錶以體型嬌小卻具強烈警示特徵的三線箭毒蛙為設計靈感，於續標誌性的不對稱錶殼結構呈現箭毒蛙的紋理，以螢光綠直線搭配黑色底色形成鮮明對比。





▲G-SHOCK FROGMAN系列GW-8200TPF-1腕錶的LED照明呈現經典潛水青蛙圖案。

在細節與機能方面，G-SHOCK Master of G系列新款FROGMAN GW-8200TPF-1腕錶採用生質樹脂錶帶與錶圈，並以噴霧塗層模擬青蛙皮膚觸感，背蓋、LED照明與專屬包裝同樣點綴經典潛水青蛙圖案。功能配置包含 Tough Solar 太陽能充電、ISO 200 米防水、潮汐與月相顯示、耐衝擊結構及多項計時與鬧鈴功能，兼顧日常佩戴與戶外使用需求。





▲施華洛世奇Idyllia青蛙、蜜蜂與草莓擺件，11,000元。（圖／施華洛世奇提供）

於飾品品牌亦可尋得青蛙造型作品，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）推出Idyllia青蛙、蜜蜂與草莓擺件，由424個切割面施華洛世奇水晶精心打造而成，詮釋一隻小青蛙在花園裡發現草莓枝枝枒的那一刻；丹麥品牌Pandora則設計可穿戴在身上的青蛙串飾，呈現掛著笑容的小青蛙攀爬姿態，模樣相當可愛。





▲Pandora攀爬青蛙串飾，1580元。（圖／Pandora提供）