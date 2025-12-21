CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

▲CITIZEN xC系列光動能全球電波時計錶款「daichi」EE1004-65N風格優雅。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN xC 系列大地意涵的「daichi」腕錶以自然美景為靈感創作兩款新錶，分別受白色沙灘與赤陶色土啟發，採用品牌獨家超級鈦與Sakura pink櫻花粉紅金，不僅輕盈耐用且親膚，整體設計也予人溫柔浪漫感受，搭載光動能全球電波時計皆搭載電波對時與光動能技術，時時刻刻都能精準掌握時間。





▲CITIZEN xC系列光動能全球電波時計錶款「daichi」EE1004-65N， 40,900元。





▲CITIZEN xC系列「daichi」EE1004-73W腕錶搭配赤陶色到棕色的漸變面盤，33,900元。

以薄暮時分、被晚霞染色的海邊為靈感的CITIZEN xC 系列EE1004-65N腕錶，面盤採用粉紅至藍灰色漸層白蝶貝，巧妙展現夕陽映照海面的柔和色彩，3時與9 位置鑲嵌的實驗室培育鑽石，6時方向配置會隨時間變化的日月顯示盤，小鳥、太陽、星辰與月亮圖案緩緩移動吸睛；另一款 EE1004-73W腕錶展現赤陶色至棕色的漸層面盤，詮釋大地土壤層疊的自然美感，同樣具備詩意的日月顯示盤。





▲天梭表 Ballade系列COSC認證自動腕錶30mm，31,300元。（圖／天梭表提供）

天梭表（Tissot）1994年問世的Ballade系列則首度將機刻雕花飾紋引入面盤設計，細膩的旭日紋紋理隨著光線變化呈現豐富層次，同時搭載瑞士官方天文台COSC認證的自動上鍊機芯，共推出6款自動錶，分別為銀色、綠色與深藍色面盤的39mm錶徑款式，以及銀色、冰藍色面盤及玫瑰金 PVD 雙色設計的30mm小尺寸錶徑腕錶，讓時尚男女都能尋得心儀機械錶。

