「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡

▲▼ 甜茶 。（圖/CFP）

▲提摩西夏勒梅（左）帶媽媽出席新片《橫衝直闖》紐約首映會，母子橘色服裝很搶眼。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢當紅炸子雞「甜茶」 提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近來對橘色似乎相當著迷，近期宣傳新片《橫衝直闖》（Marty Supreme）已二度以全身橘色服裝亮相，連身旁女伴都是一身橘色系，成功吸引目光，粉絲不禁讚嘆「只有甜茶撐得起」，因為從頭到腳都是橘色的造型非凡人能駕馭啊！

17日 提摩西夏勒梅回到出生與成長之地紐約宣傳《橫衝直闖》，穿上好友Tom Ford設計總監Haider Ackermann為他量身訂製的橘色西裝，內搭絲質襯衫和流蘇圍巾，他還搭配了Chrome Hearts眼鏡、卡地亞（Cartier）吊墜項鍊，以及訂製橘色Urban Jurgensen腕錶，開心帶著身穿橘色絲質繞頸長禮服的媽媽出席首映會。

▲▼ 甜茶 。（圖/CFP）

▲《橫衝直闖》洛杉磯首映會時，提摩西夏勒梅（左）與女友凱莉珍娜都穿Chrome Hearts設計的橘色服裝亮相。（圖／CFP）

早先 提摩西夏勒梅與百億網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）現身洛杉磯首映會，則示範高調情侶裝，兩人皆穿訂製的全橘色Chrome Hearts，凱莉一如既往選擇低胸又挖背皮革禮服大秀火辣曲線； 提摩西夏勒梅則穿上橘色皮革夾克與長褲套裝，搭配 Chrome Hearts Timberland靴子，並以訂製乒乓球拍包作點綴，又酷又潮，小倆口不僅藉由大膽大造型搶話題，也以甜蜜互動粉碎他們已分手的謠言。

提摩西夏勒梅, 甜茶, Tom Ford, Chrome Hearts

