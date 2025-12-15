勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級

▲中美鐘錶全新勞力士專門店於晶華酒店麗晶精品正式開幕。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）台北麗晶精品專門店今（15日）於台北晶華酒店B1正式揭幕，由深耕台灣市場逾70年的中美鐘錶擔任營運夥伴，導入品牌最新空間設計概念，於近80坪的大店細膩展現品牌經典元素，包括外牆採用源自經典蠔式腕錶三角坑紋外圈的洞石紋飾、接待區上方懸掛呼應勞力士小窗凸透鏡圓拱造型的吊燈、貴賓區粉飾灰泥牆面以皮革包覆呈現Oyster Perpetual Day-Date蠔式恒動星期日曆型的3255型機芯圖案，展現大氣風格。





▲中美鐘錶勞力士專門店導入品牌最新空間設計概念。

中美鐘錶與勞力士攜手超過40年，共同催生出勞力士台北麗晶精品專門店，室內空間大量運用胡桃木、青銅與黃銅材質，搭配綠色天鵝絨與皮革軟墊座椅，營造溫潤沉穩且細緻高雅的氛圍，設有吧台、寬敞的鑑賞區與VIP室，讓賓客能輕鬆交流與深入了解腕錶資訊。





▲貴賓區粉飾灰泥牆壁採皮革包覆呈現Day-Date的3255型機芯圖案。





▲優雅的鑑賞空間提供勞力士錶迷舒適自在感受。

麗晶精品除了迎來重量級品牌勞力士進駐，也祭出獨家珠寶名品與美食吸引貴客，集結逾50家國際頂級精品，自18日起至明年1月4日舉辦耶誕購物節，發揮飯店與精品商場共構的美食聚落優勢。





▲麗晶精品Chaumet專賣店展出新品Joséphine Aigrette 18K白金項鍊，1,720,000元。（圖／麗晶精品提供，以下同）





▲麗晶精品獨家寶格麗Tubogas黃K金縞瑪瑙鑲鑽鉚釘項鍊。