G-SHOCK攜手AI造金屬錶 　全新抗震結構更威

▲G-SHOCK Full Metal全金屬系列導入AI人工智慧設計推出GMW-BZ5000系列GMW-BZ5000GD-9腕錶（左）21,000元，GMW-BZ5000D-1腕錶19,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下G-SHOCK全金屬Full Metal系列迎來重要升級，首度導入AI人工智慧設計與MIP LCD顯示器，推出GMW-BZ5000系列，品牌設計師與AI共同設計出全新抗震結構，將錶殼延伸至錶耳位置以降低衝擊傳遞，錶圈與中央錶殼則採上下連結方式，並以正面螺絲固定，形成從側面即可辨識的金屬組件層次感，AI 模擬資料分析後優化零件3D結構，內置彈性樹脂保護器在受衝擊時提供吸震緩衝，使腕錶在保留全金屬外觀的前提下仍符合品牌強悍標準，共有銀色、黑色與金色三款配色。





▲G-SHOCK GMW-BZ5000BD-1黑色款腕錶，21,000元。

G-SHOCK另一大突破是GMW-BZ5000系列腕錶的數位顯示器採用高解析度全點陣MIP LCD，具高對比與寬視角特性，比傳統設計的顯時效果更細緻，且在陽光直射下閱讀更清晰，新款顯示器可靠太陽能供電，並提供4種時間模式與兩種字體選擇，合計8種顯示風格，提升個性化呈現。





▲G-SHOCK GMW-BZ5000系列採用高解析度全點陣MIP LCD顯示器並提供8種風格供選擇。

Swatch則從11月21日起在瑞士率先推出AI訂製服務「AI-DADA」，以NEW GENT 腕錶為藍本，消費者只需登入Swatch帳戶向AI下設計指令，2分鐘內即可設計出獨一無二的腕錶，確認訂購後品牌約2周就能製作出專屬錶款，未來將陸續推行到各市場，值得期待。





▲Swatch目前於瑞士境內推行AI-DADA，向AI下指令在兩分鐘內設計出一款獨一無二的腕錶。（圖／翻攝Swatch IG）





▲Swatch以NEW GENT腕錶為藍本，供顧客使用AI客製化專屬錶款。