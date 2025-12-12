fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK攜手AI造金屬錶 　全新抗震結構更威

>

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal全金屬系列導入AI人工智慧設計推出GMW-BZ5000系列GMW-BZ5000GD-9腕錶（左）21,000元，GMW-BZ5000D-1腕錶19,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下G-SHOCK全金屬Full Metal系列迎來重要升級，首度導入AI人工智慧設計與MIP LCD顯示器，推出GMW-BZ5000系列，品牌設計師與AI共同設計出全新抗震結構，將錶殼延伸至錶耳位置以降低衝擊傳遞，錶圈與中央錶殼則採上下連結方式，並以正面螺絲固定，形成從側面即可辨識的金屬組件層次感，AI 模擬資料分析後優化零件3D結構，內置彈性樹脂保護器在受衝擊時提供吸震緩衝，使腕錶在保留全金屬外觀的前提下仍符合品牌強悍標準，共有銀色、黑色與金色三款配色。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-BZ5000BD-1黑色款腕錶，21,000元。

G-SHOCK另一大突破是GMW-BZ5000系列腕錶的數位顯示器採用高解析度全點陣MIP LCD，具高對比與寬視角特性，比傳統設計的顯時效果更細緻，且在陽光直射下閱讀更清晰，新款顯示器可靠太陽能供電，並提供4種時間模式與兩種字體選擇，合計8種顯示風格，提升個性化呈現。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-BZ5000系列採用高解析度全點陣MIP LCD顯示器並提供8種風格供選擇。

Swatch則從11月21日起在瑞士率先推出AI訂製服務「AI-DADA」，以NEW GENT 腕錶為藍本，消費者只需登入Swatch帳戶向AI下設計指令，2分鐘內即可設計出獨一無二的腕錶，確認訂購後品牌約2周就能製作出專屬錶款，未來將陸續推行到各市場，值得期待。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch目前於瑞士境內推行AI-DADA，向AI下指令在兩分鐘內設計出一款獨一無二的腕錶。（圖／翻攝Swatch IG）

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch以NEW GENT腕錶為藍本，供顧客使用AI客製化專屬錶款。

►CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光

►大力水手錶上秀大肌肉　揮桿指示分鐘

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

大力水手錶上秀大肌肉　揮桿指示分鐘

大力水手錶上秀大肌肉　揮桿指示分鐘

摩納哥王妃聖誕裝超貼身　優雅裙裝不容一絲贅肉

摩納哥王妃聖誕裝超貼身　優雅裙裝不容一絲贅肉

林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」

林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」

李秉憲老婆搶戴GD雛菊耳環　台灣頂級錶店開賣 汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人 4億巨鑽亞洲首曝光　Diamond Bank 80克拉巨鑽閃到爆 卡地亞小美洲豹總店調皮尋寶　LINE免費下載萌樣貼圖 RICHARD MILLE成賽車界「標配」　千萬錶見證世界冠軍榮耀時刻　 IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度 海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面