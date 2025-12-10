fb ig video search mobile ETtoday

林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」

▲▼林柏宏 。（圖／公關照）

▲林柏宏以清新優雅的節慶穿搭亮相，搭配浪琴ULTRA-CHRON CLASSIC超級天文台系列經典腕錶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今（10日）邀請品牌好友林柏宏演繹節慶時尚，他回顧2025年自認是豐收的一年，因為他主演的動作大片《96分鐘》叫好叫座，海內外都獲得廣大迴響，戲中他飾演拆彈專家「宋康任」所戴的浪琴ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，成為他最具紀念意義的錶款，他說：「不只是腕錶，它陪我度過很多辛苦的時刻，看到它就有一種回憶的感覺。」

▲浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台系列經典腕錶，118,300元。

日前林柏宏與李李仁到越南宣傳《96分鐘》，獲得熱烈歡迎，他還連換Gucci與Coach新裝搭配浪琴表，到當地市場拍攝時尚大片，粉絲們宛若朋友般零距離與他話家常讓他大為驚喜，為2025年再添精彩一筆，他也展望明年馬年如駿馬般奔騰、活躍。

▲林柏宏於電影《96分鐘》飾演拆彈專家，戴著浪琴ZULU TIME腕錶上陣。

▲林柏宏在《96分鐘》戴的浪琴ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，102,800元。

即將到來的聖誕節與跨年，林柏宏透露都將在工作中度過，但仍會抽空與朋友相聚，不過會克制避免過於「瘋狂」，他表示若要送男性親友首推浪琴Cconquest征服者系列，女錶他則相中月相功能的PrimaLuna新月系列，積極當「帶貨王」。

▲林柏宏日前到越南宣傳《96分鐘》，穿Gucci新裝到市場拍時尚大片。（圖／翻攝austinlin27 IG）

▲林柏宏穿Coach新裝搭浪琴表展現型男風範。（圖／翻攝austinlin27 IG）

關鍵字：

林柏宏, Longines, 浪琴表, Gucci

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

