4億巨鑽亞洲首曝光　Diamond Bank 80克拉巨鑽閃到爆

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲Diamond Bank展出亞洲首次公開亮相的80克拉D色、Flawless、Type IIa 祖母綠式車工白鑽，約400,000,000元。（圖／Diamond Bank提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

受實驗室培育鑽石崛起與國際局勢動盪影響，今年鑽石價格創下20年來新低，但以「Mine to the Market從礦場到市場」為品牌核心的Diamond Bank觀察，2克拉以上鑽石與頂級天然寶石市場熱度未減，今年大克拉數白鑽銷售更是逆勢成長，讓品牌大膽引進亞洲首次公開亮相的80克拉D色、Flawless、Type IIa 祖母綠式車工白鑽，身價高達4億元。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲此80克拉巨鑽由GRAFF御用切磨師John Cenevner親自參與光線路徑與比例設計，展現最耀眼的光芒。

Diamond Bank今（9日）展出此80克拉巨鑽，是祖母綠式車工中罕見火光極致耀眼的鑽石，原來背後的切磨師是大師級人物—英國珠寶商GRAFF御用切磨師John Cenevner，親自參與光線路徑與比例規劃而生的美鑽，此博物館級鑽石的收藏者擁有命名權，Diamond Bank將為其申請並由GIA製作Monograph Report精裝圖錄。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲據Diamond Bank觀察，收藏級的天然寶石在市場上熱度未減。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲Diamond Bank 14.58克拉斯里蘭卡無燒藍寶石鑽石戒指，約26,450,000元。

同場展出的彩色寶石也相當精彩，Diamond Bank顛覆產地迷思，而以高品質、迷人色澤的寶石吸睛，台灣的高端珠寶收藏市場逐漸形成更成熟的長期配置思維，納入跨世代資產規劃的一部分。品牌另一優勢是與母品牌斐儷珠寶合作，從迷人裸石變身為日常或隆重場合能完美搭配的精緻珠寶，最新力作為日光與綻・圓舞曲兩大系列，前者自然界光線的多層變化，從日光穿透水珠到冰川折射的景象，以斜線鑲嵌與幾何線條呈現光的方向性與純淨感；而綻・圓舞曲系列則以禮服裙襬的律動為靈感，由流動曲線與立體結構描繪柔韌與張力交織的姿態，點綴頂級寶石聚焦。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲Diamond Bank x斐儷珠寶日光系列鑽石項鍊（左）主石為22.30克拉綠碧璽約5,500,000元。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲Diamond Bank x斐儷珠寶創作的綻 · 圓舞曲系列5.65克拉海水藍寶鑽石戒指，約720,000元。

台灣珠寶品牌豆葉珠寶Redwood Fine Jewelry日前則舉辦「經典到現代——傳承與創新」特展，創辦人暨設計師陳正勳（Chen）不僅以「異材質搭配」、「稀有素材」、「以現代科技強化傳統工法」等3大特色創作珠寶，也從歐洲或國際拍賣會搜羅Tiffany & Co.、卡地亞（Cartier）或梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等國際珠寶品牌古董作品，提供台灣藏家更豐富多元的選擇。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲豆葉珠寶呈獻Tiffany & Co.鑲嵌39顆、共72克拉的Old Cut鑽石項鍊。（圖／豆葉珠寶提供，以下同）

▲▼ Diamond Bank 。（圖／豆葉珠寶）

▲模特兒佩戴豆葉珠寶設計的水滴形緬甸紅寶鑽石項鍊。

