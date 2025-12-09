fb ig video search mobile ETtoday

卡地亞小美洲豹總店調皮尋寶　LINE免費下載萌樣貼圖

>

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲小美洲豹一臉萌樣望著卡地亞Clash de Cartier戒指。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）標誌性的美洲豹形象再度成為形象片主角，不過這回出動的是天真又充滿活力的幼豹，在節慶影片中結伴回到品牌發源地巴黎和平街13號，展開一場尋找禮物的奇幻旅程，牠們悄悄避開門僮目光，跳出畫框四處探險，有時纏著紅色緞帶嬉戲，在名錶與珠寶等珍貴作品之間穿梭，超萌模樣不限影片與形象照中，於品牌官方LINE帳號亦可收藏小美洲豹動態貼圖，迎接歡樂節日到來。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲卡地亞台灣LINE帳號推出8款美洲豹動態貼圖供免費下載。

即起至2026年1月8日，卡地亞台灣LINE帳號推出8款期間限定動態貼圖，以小美洲豹的冬日童話為靈感，牠們化身節慶使者，與品牌經典紅盒相互呼應，為新年帶來獨特祝福，只要於卡地亞LINE官方帳號聊天室免費下載貼圖並完成精選作品試戴預約，即可前往專賣店體驗並領取限量好禮。兌換期間為2025 年12月15日至2026年1月15日，名額每日有限，送完為止。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲咬著卡地亞紅色緞帶的小美洲豹看著Panthère de Cartier鑽錶。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲卡地亞全新Love Unlimited軟鍊手環是今年聖誕禮物的熱門選擇，303,000元。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲王嘉爾佩戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier玫瑰金錶大型款，595,000元。

美國珠寶品牌Harry Winston（海瑞溫斯頓）也於台灣官方LINE帳號推出期間限定、免費下載的Winston’s Winter Wonderland LINE主題貼圖，8款可愛貼圖以薑餅人為主角，搭配品牌珠寶盒、鑽石、聖誕樹等裝飾元素，流露歡樂的節日氣息，即起至2026年1月4日止加入品牌官方LINE 帳號即可領取。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓台灣LINE官方帳號推出期間限定可免費下載的Winston’s Winter Wonderland主題貼圖。（圖／海瑞溫斯頓提供）

►海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

►GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

RICHARD MILLE成賽車界「標配」　千萬錶見證世界冠軍榮耀時刻　

RICHARD MILLE成賽車界「標配」　千萬錶見證世界冠軍榮耀時刻　

IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片 汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家 TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字 G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變 GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面