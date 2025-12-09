卡地亞小美洲豹總店調皮尋寶　LINE免費下載萌樣貼圖

▲小美洲豹一臉萌樣望著卡地亞Clash de Cartier戒指。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）標誌性的美洲豹形象再度成為形象片主角，不過這回出動的是天真又充滿活力的幼豹，在節慶影片中結伴回到品牌發源地巴黎和平街13號，展開一場尋找禮物的奇幻旅程，牠們悄悄避開門僮目光，跳出畫框四處探險，有時纏著紅色緞帶嬉戲，在名錶與珠寶等珍貴作品之間穿梭，超萌模樣不限影片與形象照中，於品牌官方LINE帳號亦可收藏小美洲豹動態貼圖，迎接歡樂節日到來。





▲卡地亞台灣LINE帳號推出8款美洲豹動態貼圖供免費下載。

即起至2026年1月8日，卡地亞台灣LINE帳號推出8款期間限定動態貼圖，以小美洲豹的冬日童話為靈感，牠們化身節慶使者，與品牌經典紅盒相互呼應，為新年帶來獨特祝福，只要於卡地亞LINE官方帳號聊天室免費下載貼圖並完成精選作品試戴預約，即可前往專賣店體驗並領取限量好禮。兌換期間為2025 年12月15日至2026年1月15日，名額每日有限，送完為止。





▲咬著卡地亞紅色緞帶的小美洲豹看著Panthère de Cartier鑽錶。





▲卡地亞全新Love Unlimited軟鍊手環是今年聖誕禮物的熱門選擇，303,000元。

▲王嘉爾佩戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier玫瑰金錶大型款，595,000元。

美國珠寶品牌Harry Winston（海瑞溫斯頓）也於台灣官方LINE帳號推出期間限定、免費下載的Winston’s Winter Wonderland LINE主題貼圖，8款可愛貼圖以薑餅人為主角，搭配品牌珠寶盒、鑽石、聖誕樹等裝飾元素，流露歡樂的節日氣息，即起至2026年1月4日止加入品牌官方LINE 帳號即可領取。





▲海瑞溫斯頓台灣LINE官方帳號推出期間限定可免費下載的Winston’s Winter Wonderland主題貼圖。（圖／海瑞溫斯頓提供）