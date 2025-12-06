fb ig video search mobile ETtoday

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

▲▼Harry Winston,Montblanc 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓台灣LINE官方帳號推出期間限定可免費下載的Winston’s Winter Wonderland主題貼圖。（圖／海瑞溫斯頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Harry Winston（海瑞溫斯頓）迎接聖誕節，於台灣官方LINE帳號推出期間限定、免費下載的Winston’s Winter Wonderland LINE主題貼圖，8款可愛貼圖以薑餅人為主角，搭配品牌珠寶、聖誕樹與節慶元素，呈現溫暖又俏皮的冬日氛圍，即起至2026年1月4日止加入品牌官方LINE 帳號即可領取，為年末傳訊增添節慶喜悅。

▲▼Harry Winston,Montblanc 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓與晶華酒店一樓的Azie Grand Café合作推出Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶。

為延續冬日節慶魅力，海瑞溫斯頓更進一步攜手台北晶華酒店，即起至12 月31日於Azie Grand Café推出Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶，將品牌珠寶美學延伸至餐點，從鹹點到甜品皆以頂級食材與主廚團隊手藝呈現，在享受美食的同時，身旁則有點綴海瑞溫斯頓代表性精緻裝飾的15公尺聖誕樹相伴，時時刻刻都能感受到冬日佳節的歡樂氣氛。

▲▼Harry Winston,Montblanc 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓於晶華酒店Azie Grand Café中布置一座高達15公尺的Harry Winston Winter Wonderland聖誕樹。

萬寶龍（Montblanc）則依循美好傳統發行Happy Holidays禮品組合，今年取材自作家們收藏旅行紀念品的「珍寶館」，打造精緻木盒，8個抽屜各藏有迷人精品，包括 節日賀卡與信封、放大鏡與拆信刀、明信片與貼紙、紙鎮、日曆、筆記本、墨水以及專為節日打造的大師傑作幾何Solitaire LeGrand鋼筆，此款筆尖上飾有雪花圖案，呼應冬日節慶氛圍。

▲▼Harry Winston,Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Happy Holiday 2025禮品組合外觀如「珍寶館」，內含節日賀卡與信封、放大鏡、拆信刀、紙鎮、筆記本、鋼筆等，185,800元。（圖／萬寶龍提供）

海瑞溫斯頓, Harry Winston, Montblanc, 萬寶龍

