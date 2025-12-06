fb ig video search mobile ETtoday

汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

>

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子（右）參加馬球比賽，懷孕的王子妃Anisha愛相隨。（圖／翻攝mbpolobrunei IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊馬丁王子與王子妃Anisha感情甜蜜，近日馬丁王子參加馬球比賽，懷第一胎的王子妃Anisha也愛相隨，身穿一襲黑色洋裝現身球場，貼身的洋裝可見她隆起的孕肚已是懷孕中期的模樣，雖然服裝看似低調，但她的配件樣樣不凡，背著愛馬仕（HERMÈS）凱莉包、腳踩香奈兒（CHANEL）厚底涼鞋，挽著老公曬恩愛。

汶萊王子妃Anisha懷孕穿搭依然崇尚「靜奢風」，沒有花俏服裝與顯眼Logo，而以好質感的配件彰顯品味，必備行頭除了愛馬仕經典包款，她也搭配卡地亞（Cartier）標誌性的LOVE鑽石手環與Juste un Clou釘子鑽石手環，總值3,370,000元。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃佩戴卡地亞LOVE鑽石手環，1,630,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞LOVE手環與Juste un Clou釘子都誕生於1970年代的紐約，前者象徵「鎖住愛情」，需專屬螺絲起子才能開鎖；後者則是將簡單的螺釘造型昇華為精緻珠寶，兩款珠寶界的經典之作均融合簡潔線條、精確造型、完美比例與一絲不苟的細節，成為名流與時尚人士的最愛。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃同時疊搭卡地亞Juste un Clou鑽石手環，1,740,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

►李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

►凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

關鍵字：

汶萊王子妃Anisha, 馬丁王子, Cartier, 卡地亞, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字

TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字

G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變

G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒 愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到 TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電 黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元 山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面