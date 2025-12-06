汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

▲汶萊馬丁王子（右）參加馬球比賽，懷孕的王子妃Anisha愛相隨。（圖／翻攝mbpolobrunei IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊馬丁王子與王子妃Anisha感情甜蜜，近日馬丁王子參加馬球比賽，懷第一胎的王子妃Anisha也愛相隨，身穿一襲黑色洋裝現身球場，貼身的洋裝可見她隆起的孕肚已是懷孕中期的模樣，雖然服裝看似低調，但她的配件樣樣不凡，背著愛馬仕（HERMÈS）凱莉包、腳踩香奈兒（CHANEL）厚底涼鞋，挽著老公曬恩愛。

汶萊王子妃Anisha懷孕穿搭依然崇尚「靜奢風」，沒有花俏服裝與顯眼Logo，而以好質感的配件彰顯品味，必備行頭除了愛馬仕經典包款，她也搭配卡地亞（Cartier）標誌性的LOVE鑽石手環與Juste un Clou釘子鑽石手環，總值3,370,000元。





▲汶萊王子妃佩戴卡地亞LOVE鑽石手環，1,630,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞LOVE手環與Juste un Clou釘子都誕生於1970年代的紐約，前者象徵「鎖住愛情」，需專屬螺絲起子才能開鎖；後者則是將簡單的螺釘造型昇華為精緻珠寶，兩款珠寶界的經典之作均融合簡潔線條、精確造型、完美比例與一絲不苟的細節，成為名流與時尚人士的最愛。





▲汶萊王子妃同時疊搭卡地亞Juste un Clou鑽石手環，1,740,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）