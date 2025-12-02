山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

▲山本由伸欣賞NBA湖人隊比賽，手腕上AP千萬名錶很搶眼。（圖／翻攝dodgers IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸美國時間1日現身NBA湖人隊主場，受到NBA球迷熱烈歡迎，他與湖人隊日本球星八村壘相見歡，獲贈印有「YAMAMOTO 18」字樣的湖人隊特製球衣。他一身休閒在場邊觀賽，手腕上的黑錶也跟著吸睛，若沒仔細看可能以為是基本款的小三針功能，望向錶殼左側的拉桿，便可知這可是複雜功能「天花板」三問報時的啟動拉桿，是身價超過1476萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）超問錶。

27歲的山本由伸去年以12年3.25億美元的天價合約加盟道奇隊，今年他助道奇隊擊退加拿大藍鳥隊，完成世界大賽二連霸，因此獲選為MVP，聲勢水漲船高。他的頂級身價完全反映在選錶上，曾以正裝搭配RICHARD MILLE約1100萬元的RM72-01飛返計時紅金錶亮相，此次觀賞湖人隊比賽也秀出千萬元等級的AP錶。





▲山本由伸佩戴的AP皇家橡樹超問錶，逾14,768,000元。（圖／翻攝AP官網）

山本由伸所戴的黑色陶瓷材質AP Royal Oak皇家橡樹系列超問錶，底蓋鐫刻的音波圖案點出其非凡設計，特色是透過獨特的空震系統，三問報時聲音的品質與擴音效果都較一般三問錶大幅提升，且配有重新設計的減速器，在運作時幾乎不會聽到旋轉的雜音，非凡工藝吸引他納為收藏。





▲山本由伸曾以正裝搭配RICHARD MILLE上千萬名錶。（圖／翻攝yoshinobu__yamamoto IG）