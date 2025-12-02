fb ig video search mobile ETtoday

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

>

▲▼ 山本由伸 。（圖／翻攝IG）

▲山本由伸欣賞NBA湖人隊比賽，手腕上AP千萬名錶很搶眼。（圖／翻攝dodgers IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸美國時間1日現身NBA湖人隊主場，受到NBA球迷熱烈歡迎，他與湖人隊日本球星八村壘相見歡，獲贈印有「YAMAMOTO 18」字樣的湖人隊特製球衣。他一身休閒在場邊觀賽，手腕上的黑錶也跟著吸睛，若沒仔細看可能以為是基本款的小三針功能，望向錶殼左側的拉桿，便可知這可是複雜功能「天花板」三問報時的啟動拉桿，是身價超過1476萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）超問錶。

27歲的山本由伸去年以12年3.25億美元的天價合約加盟道奇隊，今年他助道奇隊擊退加拿大藍鳥隊，完成世界大賽二連霸，因此獲選為MVP，聲勢水漲船高。他的頂級身價完全反映在選錶上，曾以正裝搭配RICHARD MILLE約1100萬元的RM72-01飛返計時紅金錶亮相，此次觀賞湖人隊比賽也秀出千萬元等級的AP錶。

▲▼ 山本由伸 。（圖／翻攝IG）

▲山本由伸佩戴的AP皇家橡樹超問錶，逾14,768,000元。（圖／翻攝AP官網）

山本由伸所戴的黑色陶瓷材質AP Royal Oak皇家橡樹系列超問錶，底蓋鐫刻的音波圖案點出其非凡設計，特色是透過獨特的空震系統，三問報時聲音的品質與擴音效果都較一般三問錶大幅提升，且配有重新設計的減速器，在運作時幾乎不會聽到旋轉的雜音，非凡工藝吸引他納為收藏。

▲▼ 山本由伸 。（圖／翻攝IG）

▲山本由伸曾以正裝搭配RICHARD MILLE上千萬名錶。（圖／翻攝yoshinobu__yamamoto IG）

►Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶

►摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

關鍵字：

山本由伸, Audemars Piguet, AP, 愛彼, RICHARD MILLE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶

Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶

摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫 LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看 快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款 壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面