延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開





▲補充對的食物有效延緩白髮生成。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人白髮提早報到，除了和年齡、遺傳有關，也與黑色素合成能力下降、氧化壓力增加與營養缺乏密切相關。想要延緩白髮出現，飲食調整非常重要，教你怎麼吃延緩白髮生成。

#補充含銅食物

銅是酪胺酸酶的輔助因子，能幫助黑色素合成，建議日常可多攝取黑芝麻、腰果、杏仁、可可粉與香菇。尤其黑芝麻富含銅、維生素E與健康脂肪，被視為經典的養髮食材，適量加入粥品或飲品中都有加分效果。

#優質蛋白質不可少

頭髮主要由角蛋白構成，若蛋白質攝取不足，會影響新生髮絲的健康與色澤。建議選擇豆腐、豆漿、雞蛋、魚類與去皮雞肉等優質蛋白來源，幫助頭髮維持強韌度，也間接支持黑色素細胞正常運作。

#抗氧化食物延緩毛囊老化

抗氧化食物可以減少自由基對黑色素細胞的傷害、像是藍莓、黑醋栗、葡萄、番茄與深綠色蔬菜（菠菜、地瓜葉）富含多酚、維生素C與β-胡蘿蔔素，有助於對抗氧化壓力，延緩毛囊老化速度。

#補充維生素B群與鐵質

B12、葉酸與鐵與造血與細胞更新密切相關，缺乏時容易出現早生白髮。可多吃深綠色蔬菜、紅豆、黑豆、蛤蜊與瘦紅肉，素食者則需特別留意B12補充。

除了以上營養補充以外，一些生活習慣像是長期熬夜、壓力過大與吸菸都會加速白髮生成，必須搭配均衡飲食、規律作息與壓力管理，才能真正從根本養出健康髮色。