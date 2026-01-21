一整天最好的5個補水時間點　輕鬆降食慾、皮膚變更好

▲挑對時機喝水，有助於抑制食慾。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都知道喝水對身體有好處，雖然水也不能喝過量，但通常水喝過少比水喝過多的機率要來的大多了，很多人一忙就忘了補充水分，只要定時補充養成習慣，水分不但能加速代謝排出廢物，還能抑制食慾，避免吃過量，醫師建議一天最好補充水分的5個時機，能讓你減少卡路里的攝取。

肥胖或體重過重其實是多重原因造成的，熬夜、吃過多、進食習慣、運動量等等，不諱言減重初期，最大的難關就是控制食慾，選擇食物再進食，避免油炸跟高熱量，此外拉長進食時間也是一種方式。

而喝水則是最簡單保養身體的方法，還可以控制食慾，一天當中最佳的5個喝水時機，就是在三餐前半小時，各喝500cc的水分，根據美國維吉尼亞科技大學的研究發現，在餐前30分鐘喝水，在吃正餐時平均會少吃42卡的熱量，代表喝水可以防止身體吃過多。

另外，在三餐期間的2段空檔，也要各喝上300cc的水分，這樣加起來一天就能喝超過2000cc，達到一般正常人的標準，另也有專家建議，若在非正餐期間感到飢餓時，建議先喝一杯水，因為有時候身體只是渴了，但大腦發出的補水訊號，很容易讓你以為你餓了。