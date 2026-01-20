冬天食慾大增？掌握5招吃不胖：先補「溫熱感」再決定要不要吃

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼冬天食慾大增？掌握5招吃不胖。（圖／Unsplash）

▲天冷容易嘴饞，容易把冷誤認為餓。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一到天氣變冷，總覺得特別容易餓，熱飲、甜點、炸物全都在招手。其實冬天食慾大增很常見，與氣溫、作息和心理感受都有關。重點不是「少吃」，而是「怎麼吃」，才能暖身又不讓熱量失控。

為什麼天冷特別想吃？因為低溫容易讓人想透過進食獲得溫暖與滿足感，加上日照時間縮短、活動量下降，身體更容易用「想吃東西」來補償。這並不代表真的需要更多熱量，而是需要更聰明的選擇。

1.先補「溫熱感」，再決定要不要吃

很多時候想吃，其實只是覺得冷，這時候可以試著先補上溫熱感，像是可以先喝一杯溫水、無糖熱茶或清湯，等5–10分鐘再判斷是否真的餓，常能自然降低進食量。

▲▼冬天食慾大增？掌握5招吃不胖。（圖／Unsplash）

2.三餐要有「抗餓結構」

每一餐盡量包含蛋白質、蔬菜與適量澱粉，能延長飽足感、避免血糖大起伏。比起單吃麵包或甜點，均衡的一餐更不容易引發餐後嘴饞。

3.想吃零食時，換成「熱的低熱量選項」

真的想吃東西時，不必硬忍。可以選擇無糖熱豆漿、小份的烤地瓜、蔬菜湯等等，比起甜點或油炸物更有滿足感，也熱量較不易超標。

▲▼冬天食慾大增？掌握5招吃不胖。（圖／Unsplash）

4.用「香氣與口感」取代高熱量

冬天容易想吃重口味，其實只要滿足香氣和口感就很有幫助。像是添加肉桂、薑、蒜、胡椒，或是多咀嚼的食材，都能提升「吃得滿足」的感覺。

5.留意「無聊型進食」

天冷待在室內時間變長，滑手機、追劇時特別容易一直吃。試著把零食放遠、改用小碗，或設定「只在餐桌吃東西」，有助於減少不自覺攝取。

冬天飲食, 食慾控制, 抗餓技巧, 健康飲食, 暖身秘訣

