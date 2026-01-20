fb ig video search mobile ETtoday

TWICE Mina新造型電力超強！「FENDI訂製禮服」搭黑絲襪曬長腿比例

>

記者鮑璿安／綜合報導

Mina身為南韓女子天團 TWICE 成員、同時也是日本小分隊 MISAMO 一員，再度以時尚魅力引發關注。她於近期公開的最新音樂作品〈Confetti〉音樂錄影帶中，身穿 FENDI 為其量身訂製的時裝登場，華麗造型一曝光即成為討論焦點。

▲▼ Mina 化身華麗女神　MV〈Confetti〉訂製造型細節成焦點 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mina 化身華麗女神　MV〈Confetti〉訂製造型細節成焦點 。（圖／品牌提供）

▲ Mina 化身華麗女神，MV〈Confetti〉訂製造型細節成焦點 。（圖／品牌提供）

此次 Mina 於 MV 中所穿著的訂製禮服，靈感取自 FENDI 2026 早春系列，整體以貼身短洋裝輪廓為基礎，運用多色亮片交織出層次豐富的光澤效果，在不同角度與燈光下呈現細膩變化。心型領口設計勾勒鎖骨與肩頸線條，讓整體造型在性感與優雅之間取得平衡，既展現舞台魅力，也保留高級訂製的精緻感。造型搭配上，Mina 以黑色絲襪延伸腿部線條，腳踩同樣以亮片元素呼應的蝴蝶結高跟鞋，手腕配戴金屬手環，為整體造型增添俐落對比，使華麗中帶有一絲現代感與力量感。

妝髮方面，Mina 以黑捲髮搭配柔和妝容現身，乾淨的底妝與淡雅眼妝突顯她一貫的清冷氣質，也讓亮片禮服在畫面中更顯突出。整體造型在夜色與花店場景的映襯下，營造出宛如女神降臨般的氛圍，呼應〈Confetti〉象徵慶祝與綻放的主題。

同場加映

韓團TWICE 與 Victoria’s Secret Pink 再度攜手！推出全新「PINK Starring TWICE」形象大片，四位成員以截然不同的少女系性感風格亮相，活潑又帶點微甜氛圍。在一系列官方釋出的粉色主題視覺中，成員周子瑜以俏麗又不失率性的造型成為亮點，一套充滿心機細節的粉紅內衣 look，更被粉絲狂讚：「是心動警報等級！」

關鍵字：

Mina, FENDI, Confetti, MISAMO, TWICE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

情緒切割超強的三大星座！TOP 1理性評估關係　不值得就斷乾淨 為安海瑟薇設計婚紗、客串《穿著PRADA的惡魔》　回顧Valentino精彩一生 孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起 快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲 職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面