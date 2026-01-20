TWICE Mina新造型電力超強！「FENDI訂製禮服」搭黑絲襪曬長腿比例

記者鮑璿安／綜合報導

Mina身為南韓女子天團 TWICE 成員、同時也是日本小分隊 MISAMO 一員，再度以時尚魅力引發關注。她於近期公開的最新音樂作品〈Confetti〉音樂錄影帶中，身穿 FENDI 為其量身訂製的時裝登場，華麗造型一曝光即成為討論焦點。





▲ Mina 化身華麗女神，MV〈Confetti〉訂製造型細節成焦點 。（圖／品牌提供）



此次 Mina 於 MV 中所穿著的訂製禮服，靈感取自 FENDI 2026 早春系列，整體以貼身短洋裝輪廓為基礎，運用多色亮片交織出層次豐富的光澤效果，在不同角度與燈光下呈現細膩變化。心型領口設計勾勒鎖骨與肩頸線條，讓整體造型在性感與優雅之間取得平衡，既展現舞台魅力，也保留高級訂製的精緻感。造型搭配上，Mina 以黑色絲襪延伸腿部線條，腳踩同樣以亮片元素呼應的蝴蝶結高跟鞋，手腕配戴金屬手環，為整體造型增添俐落對比，使華麗中帶有一絲現代感與力量感。

妝髮方面，Mina 以黑捲髮搭配柔和妝容現身，乾淨的底妝與淡雅眼妝突顯她一貫的清冷氣質，也讓亮片禮服在畫面中更顯突出。整體造型在夜色與花店場景的映襯下，營造出宛如女神降臨般的氛圍，呼應〈Confetti〉象徵慶祝與綻放的主題。

同場加映

韓團TWICE 與 Victoria’s Secret Pink 再度攜手！推出全新「PINK Starring TWICE」形象大片，四位成員以截然不同的少女系性感風格亮相，活潑又帶點微甜氛圍。在一系列官方釋出的粉色主題視覺中，成員周子瑜以俏麗又不失率性的造型成為亮點，一套充滿心機細節的粉紅內衣 look，更被粉絲狂讚：「是心動警報等級！」