ZENITH小秒10秒轉一圈　全球首創動態秀吸睛

▲ZENITH於LVMH鐘錶周發表DEFY Skyline Skeleton鏤空腕錶，615,000元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第七屆LVMH Watch Week鐘錶周19日至21日於米蘭登場，集團旗下品牌共同發表2026年首波新作，ZENITH聚焦在Defy挑戰系列，一口氣發表6款以城市天際線為設計靈感的新作，除了此系列首款陀飛輪錶未來台，其他5款新錶同步米蘭今（20日）在台亮相，當中黑陶瓷材質的天際線鏤空錶特別搭配金色調的El Primero 3620 SK機芯，形成強烈對比，且採全球首創且唯一的恆定速度1/10秒顯示，代表6時位置的小秒每10秒轉一圈，讓佩戴者真真切切感受高振頻的魅力。





▲ZENITH DEFY Skyline計時腕錶黑色陶瓷款，766,000元。

ZENITH另一黑陶瓷新作為Defy Skyline天際線黑色計時錶，漸變色面盤飾以四芒星圖案，三個計時盤則以同心圓紋理裝飾，展現層次感，搭載具60小時動力儲存El Primero 3600機芯；品牌同時為追求俐落簡約風格的時尚男女打造鑲鑽與未鑲鑽的Defy Skyline天際線36毫米，銀色飾面雋永耐看。





▲ZENITH DEFY Skyline 36毫米鑽錶銀色款，433,100元。

而熱愛復古風格的錶迷，則會被ZENITH重現1969年經典設計的Revival A3643復刻錶吸引，配備標誌性的八邊形錶殼、十四邊形錶圈、漸變面盤與ladder階梯式錶鍊並鑲貼雙層設計時標，最大差異是改採透明錶背，展現Elite 670自動上鍊機芯與星形自動盤。





▲ZENITH DEFY Revival A3643復刻版腕錶，251,000元。

TAG Heuer（ 泰格豪雅）也於 LVMH 鐘錶周揭示年度主題「Master of Chronograph計時大師」，新作強打以 Glassbox 拱形藍寶石水晶鏡面為設計核心的Carrera 系列，由全新尺寸的TAG Heuer Carrera 計時腕錶 41 毫米款領軍；另一話題之作是此系列迎來前所未有的突破，首度推出高複雜計時功能的雙追針計時腕錶，搭載全新 TH81-01 機芯，身價高達415萬元。





▲TAG Heuer Carrera 計時腕錶41毫米湖水綠面款，256,700元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer Carrera雙追針計時腕錶，4,150,000元。